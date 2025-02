Restauro delle campane di San Rocco: il traguardo è vicino

Il progetto di restauro delle campane della Chiesa di San Rocco sta proseguendo con buoni risultati grazie alla campagna di raccolta fondi promossa dal Comitato Campane Bastia. Le due storiche campane, che un tempo richiamavano i fedeli al culto, sono attualmente in uno stato di conservazione che non consente il loro utilizzo, portando alla loro silenziosa inattività negli ultimi anni.

Il Comitato ha fatto sapere che si avvicina al traguardo economico necessario per portare a termine l’intervento, che ammonta a poco meno di 10.000 euro. La speranza è di raggiungere questa cifra a breve, soprattutto in considerazione della richiesta di un piccolo contributo finanziario rivolta al Comune nel mese precedente. La partecipazione dell’ente locale alla comunicazione dell’iniziativa è stata fondamentale, ma la concessione di questo supporto economico sarebbe determinante per il completamento della raccolta fondi.

Il Comitato ha espresso un sentito ringraziamento nei confronti dei cittadini che hanno già offerto il loro sostegno economico per il restauro. La generosità della comunità ha infatti reso possibile un significativo avanzamento verso il raggiungimento dell’obiettivo finanziario. L’intento del Comitato è di reinstallare le campane prima delle festività pasquali, permettendo così che i loro rintocchi possano nuovamente risuonare in occasione della celebrazione della Resurrezione di Cristo.

Le campane di San Rocco rappresentano un patrimonio storico e culturale importante per la comunità locale. La loro presenza ha accompagnato per secoli i momenti di vita sociale e religiosa del paese, e il loro restauro è visto come un passo fondamentale per il recupero di questa tradizione. Il Comitato è impegnato a garantire che la voce delle campane torni a unirsi a quella dei cittadini, rinnovando così il legame tra la comunità e il suo patrimonio.

La campagna di raccolta fondi ha coinvolto diversi eventi e iniziative, tutte mirate a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di questo intervento. Il Comitato ha lavorato in sinergia con varie associazioni locali e ha promosso attività che hanno attratto l’attenzione e la partecipazione di un ampio pubblico. Questo lavoro di squadra ha contribuito a creare una rete di sostegno attorno al progetto, dimostrando come la comunità possa unirsi per un obiettivo comune.

Il restauro delle campane non è solo un intervento di tipo materiale, ma anche un modo per preservare la memoria storica di un luogo. Le campane, infatti, non solo segnano il tempo, ma rappresentano anche un simbolo di identità e appartenenza per i cittadini di Bastia. La loro rinascita permetterà di mantenere viva la tradizione, riempiendo nuovamente l’aria con i loro suoni caratteristici.

Il Comitato Campane Bastia è convinto che, con il supporto continuo della comunità e l’eventuale aiuto del Comune, il progetto possa essere portato a termine con successo. La determinazione e l’impegno mostrati fino ad ora sono segnali positivi che fanno sperare in un esito favorevole. La volontà di restituire alla Chiesa di San Rocco le sue campane è un impegno che va oltre il semplice restauro: è un atto di amore verso la propria storia e cultura.

Il periodo pasquale è particolarmente significativo, poiché rappresenta un momento di rinascita e di nuova vita. La speranza di poter ascoltare nuovamente i rintocchi delle campane in occasione di questa festività aggiunge ulteriore motivazione al lavoro del Comitato. L’auspicio è che i cittadini continuino a sostenere questa causa, contribuendo così a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Chiesa di San Rocco.

In conclusione, il Comitato Campane Bastia si trova a un passo dal raggiungimento del proprio obiettivo, ma è fondamentale un ultimo sforzo per completare la raccolta fondi. Ogni piccolo contributo può fare la differenza e aiutare a riportare in vita le campane, simbolo di unità e tradizione per la comunità di Bastia. La strada verso il restauro è segnata da impegno e partecipazione, e il traguardo si avvicina grazie alla volontà collettiva di preservare un patrimonio prezioso.