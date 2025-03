Agriumbria 2025: ingresso ridotto per i cittadini di Bastia [VIDEO]

Biglietti a prezzo scontato grazie all’iniziativa del Comune

La 56ª edizione di Agriumbria, in programma dal 28 al 30 marzo 2025 presso il Centro Fieristico Umbriafiere di Bastia Umbra, introduce una novità per i residenti della città. Grazie a un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Umbriafiere S.p.A., i cittadini potranno accedere alla manifestazione con un biglietto ridotto rispetto al prezzo intero.

Agevolazioni per i residenti

Chi risiede a Bastia Umbra avrà diritto a un biglietto d’ingresso scontato a 6 euro, anziché 12 euro. Per usufruire della riduzione, sarà necessario recarsi presso “Al Teatrino” di Piazza Mazzini e mostrare un documento di riconoscimento al personale incaricato. Una volta verificata la residenza, verrà rilasciato un codice univoco da inserire al momento dell’acquisto del biglietto online, attraverso il portale ufficiale della manifestazione:

https://biglietti.agriumbria.eu

Il ticket potrà poi essere presentato all’ingresso della fiera sia in formato digitale (sullo smartphone) sia stampato.

Un punto di riferimento in città

Piazza Mazzini, oltre a essere il luogo designato per il rilascio dei codici sconto, diventerà anche il “Portale di Agriumbria”, ospitando un’esposizione fotografica dedicata alla storia della fiera. Un’occasione per ripercorrere le tappe salienti di un evento che da oltre mezzo secolo rappresenta un punto di riferimento per il settore agricolo e zootecnico in Italia.

Orari per il ritiro del codice sconto

Il personale incaricato sarà disponibile a “Al Teatrino” nei seguenti giorni e orari:

Giovedì 27 marzo – Sabato 29 marzo 2025

10:00 – 12:00 | 15:00 – 18:00

Domenica 30 marzo 2025

10:00 – 12:00

Un’opportunità per tutta la comunità

L’iniziativa mira a coinvolgere l’intera città, consentendo ai residenti di accedere alla fiera con un costo ridotto e di vivere un’esperienza completa, tra esposizioni di macchinari agricoli, prodotti per l’allevamento e innovazioni del settore.

L’appuntamento con Agriumbria 2025 è quindi fissato per il 28, 29 e 30 marzo, con tre giorni dedicati al mondo dell’agricoltura, dell’allevamento e dell’agroalimentare.