Abbattete la “foresta” almeno per la Processione del Corpus Domini 🔴 [Video] 📸 [Foto]

Abbattete la “foresta” almeno per la Processione del Corpus Domini

«Di solito per il Corpus Domini si fanno le infiorate… a Bastia invece le foreste!». Questo è il commento, con il quale chi ci ha inviato foto e video, tristemente fa notare l’ennesimo degrado in città in una occasione importante per la comunità bastiola.

| del Direttore, Marcello Migliosi

Oggi, durante la solenne processione religiosa del Corpus Domini, i cittadini di Bastia Umbra accedendo al parcheggio di fianco alla chiesa, si troveranno di fronte a uno spettacolo deprimente: un’alta distesa d’erba sta invadendo l’area vicina alla Chiesa di San Marco a Villaggio XXV Aprile. Ironicamente, l’erba è così alta che un bambino rischierebbe di perdersi al suo interno. Tuttavia, dietro questa situazione si cela una triste realtà: l’assenza di adeguata attenzione e alla cura per il verde in città.

La processione, a quanto ci risulta, partirà dalla chiesa di San Marco alle 18 di oggi per arrivare a quella di Santa Croce, in piazza Giuseppe Mazzini. A Santa Croce perché quella della parrocchia di San Michele Arcangelo è ancora in “riparazione“.

L’area invasa dall’erba alta, pare sia di proprietà privata, ma il Comune ha il dovere di sollecitare il proprietario, se necessario anche con una sanzione, affinché ripulisca la zona. È inaccettabile che un luogo così importante per la comunità, in occasione di una processione religiosa, si presenti in uno stato di abbandono. Il Comune deve intervenire e garantire che tutti i luoghi pubblici siano mantenuti adeguatamente.

Purtroppo, non è solo il Villaggio XXV Aprile ad essere vittima dell’incuria verde. Numerose aree verdi, in giro per le frazioni, versano in uno stato di degrado, con erba alta e sporcizia diffusa. Questi spazi, che dovrebbero essere oasi di tranquillità e bellezza per i cittadini, sono diventati fonte di imbarazzo e insicurezza. È un triste spettacolo vedere parchi e giardini trascurati, privi di manutenzione e attenzione.

Non solo le aree verdi, ma anche le strade di Bastia Umbra mostrano chiaramente segni di scarsa manutenzione. Sia le arterie principali, sia quelle secondarie, presentano buche e dissesti evidenti, mettendo anche a rischio la sicurezza delle persone.

È giunto il momento di alzare la voce e chiedere un intervento immediato e deciso. I cittadini di Bastia Umbra meritano spazi verdi ben tenuti e strade sicure. Si invita quindi il Comune a destinare le risorse necessarie per ripristinare la cura del verde e riparare le strade dissestate. Non si può più accettare il degrado in città.

È necessario un cambiamento urgente, perché la comunità merita di vivere in un ambiente sano e piacevole. Si chiede alle autorità competenti di ascoltare la voce dei cittadini e agire senza indugio. Bastia Umbra merita il meglio, e magari insieme si può fare la differenza.