Una vittoria inaspettata per una squadra formata all’ultimo secondo

Trionfo de “I Ritardatari” nel 10° Memorial Zeffiro Raspa: Calcio, Ricordi e Emozioni

Trionfo de “I Ritardatari – La squadra de I Ritardatari ha vinto il 10° Memorial Zeffiro Raspa battendo ai rigori l’A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, team che ha organizzato il torneo, al campo sportivo di Ospedalicchio, domenica 4 giugno, giorno di compleanno di Zeffiro che avrebbe compiuto 60 anni.

Terza la formazione de gli Amici di Zeffiro.

E pensare che l’equipe vincente è stata chiamata I Ritardatari perché formatasi all’ultimo secondo con giocatori di varia provenienza, Perù, Roma, Assisi, Bastia Umbra, ma questo è il bello dello sport.

La manifestazione, di calcio Over 40, è cominciata, come al solito, con una visita al cimitero di Ospedalicchio con qualche minuto di raccoglimento davanti alla tomba di Zeffiro Raspa, portiere degli Ultimi Calci Bastia, morto per un aneurisma nell’ottobre 2011.

Alla premiazione hanno partecipato i famigliari di Zeffiro, la moglie Marisa, le figlia Simona, il fratello Dante e l’Ass. Filiberto Franchi in rappresentanza del Comune di Bastia Umbra.

Evento riuscito, come dimostrano anche le foto, per una discreta presenza di pubblico che ha voluto ricordare Zeffiro e oltre alla memoria farne anche un momento di festa nel quale la porchetta di Costano, dolci fatti in casa e vino hanno avuto il sopravvento anche sulle valutazioni delle prodezze calcistiche dei “veci” in campo.