Piantiamo il futuro festa dell’albero 2022 a Bastia

Anche quest’anno l’Associazione BasTiAmo, in collaborazione coi volontari del WWF ed il Vivaio Idea Verde, festeggerà la giornata nazionale dell’albero piantando nuovi alberi. L’appuntamento, con tutti coloro che vorranno festeggiare questa felice ricorrenza, è per il 23 novembre 2022, dalle ore 11 alle 12, presso il giardino retrostante la scuola di Musica di Bastia a Costano in via Amendola.

È prevista la festosa presenza dei ragazzi delle locali scuole che ci delizieranno con un loro intervento a sorpresa! Sono inoltre previsti alcuni interessanti interventi didattici del Vice Presidente del WWF sezione di Perugia, Dott. Raffaele Pagliacci, esperto agronomo che illustrerà ai ragazzi alcune tematiche relative alla difesa del patrimonio arboricolo e del titolare del Vivaio Idea Verde di Perugia Montebello che spiegherà agli studenti come nasce un albero secolare. In caso di condizioni meteo avverse l’evento verrà spostato in base alle previsioni del momento.