Uniamo le forze per salvare gli alberi e la città di Bastia Umbra

Uniamo le forze – In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, che si celebra il 21 novembre in Italia dal 2013, l’associazione Bastiamo e il Comitato Salviamo i Pini di v. S. Francesco, Marsala e Manzoni hanno deciso di unire le forze. Dal 21 al 25 novembre, queste due organizzazioni hanno programmato una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione sul tema del verde, della sua cura e sviluppo, sia in ambiente urbano che naturale.

Il Comitato ha recentemente condotto una forte azione per tentare di salvare dall’abbattimento i pini delle tre vie bastiole, mentre l’associazione BastiAmo è da anni impegnata nella difesa del verde pubblico. Le criticità emerse in occasione della vicenda dei pini hanno spinto le due organizzazioni a collaborare per affrontare la tematica del patrimonio arboreo e naturalistico di tutto il territorio comunale.

La campagna di sensibilizzazione, intitolata “Salviamo gli alberi, Salviamo la città”, si concluderà con incontri con la cittadinanza il 24 e 25 novembre. Il 24 novembre, verrà allestito un gazebo informativo in piazza Cavour e nel pomeriggio ci sarà un incontro con esperti del territorio presso il bar Via Veneto. Durante l’incontro, verranno discusse le risorse ambientali del nostro comune, sia floristiche che faunistiche.

Il 25 novembre, il gazebo sarà allestito presso il Conad di via Giontella. Durante questi incontri, i cittadini sono invitati a presentare le loro osservazioni, a segnalare sia le disfunzioni che avvertono nella gestione del verde pubblico, sia le eccellenze naturalistiche da tutelare.