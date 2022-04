Chiama o scrivi in redazione

Apertura Sportello Informativo Territoriale per reperimento finanziamenti pubblici presso il Comune di Bastia Umbra

L’Amministrazione Comunale nella progettualità per le politiche dello sviluppo economico della città, attiva dall’inizio di maggio 2022 lo “Sportello Informativo Territoriale” (SIT) , presso gli Uffici del Settore Cultura. Uno strumento per il nostro territorio nell’utilizzo delle risorse finanziare dirette ed indirette dell’Unione Europea e del PNRR in un’ottica collaborativa tra pubblico e privato.

Ufficio stampa Comune di Bastia

Rivolto a cittadini, imprese, terzo settore e associazioni del territorio, il servizio offre consulenza e orientamento per la partecipazione a bandi di finanziamenti diretti ed indiretti, sia pubblici che privati, proposti a livello locale, nazionale ed europeo. L’attività dello sportello è svolta da professionisti qualificati in collaborazione con il Servizio Progettazione Fondi UE del Settore Cultura Turismo Sport.

Per informazioni, prenotazioni appuntamenti: cultura@comune.bastia.pg.it – tel. 0758018250 – 075 8018252