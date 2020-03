Bastia non vede crisi, apre nuovo negozio per donna

Bastia Umbra non vede crisi e non teme il coronavirus. Una nuova attività apre nella città del Palio de San Michele. “D/A abbigliamento donna tutte le taglie”, questo è il nome del nuovo negozio che ha aperto i battenti questa mattina. Si trova a Villaggio XXV Aprile 54C, nella zona del centro commerciale Giramondo, accanto all’ingresso del supermercato. Eleganza, raffinatezza e stile sono elementi principali di questo negozio, dove è possibile dare libero sfogo alla propria femminilità in un ambiente caldo, accogliente e al passo con i tempi. Dalla ragazza più giovane alla donna più matura, con un’ampia scelta di capi di ogni tipo, freschi e moderni per tutti e tutte. Non solo capi, ma anche accessori per donna. Prossimamente “D/A abbigliamento donna tutte le taglie” sarà anche online per acquistare i capi che si desiderano anche a distanza. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Domenica dalle ore 9.30 alle 13.