Intervento lampo dei vigili del fuoco in via San Bartolo, corto circuito

Un corto circuito ieri, poco prima delle 20, ha creato un po’ di combustione, ma soprattutto disagio e trambusto, in via San Bartolo a Bastiola di Bastia Umbra. Sul posto una squadra dei baschi rossi, proveniente dal distaccamento di Assisi. A quanto pare, forse per un sbalzo di temperatura c’è stato il surriscaldamento di una piccola scatola elettrica posizionata sul muro di una abitazione. I proprietari, che si sono accorti del problema, hanno chiamato subito il 115. I vigli del fuoco, in un attimo, sono arrivati e, scala alla mano, sono saliti su e hanno risolto il problema.