Expo Casa chiude con record di vendite e affluenza nel 2026

Successo per l’arredamento d’interni nel polo di Bastia Umbra

BASTIA UMBRA, 9 marzo 2026 – La kermesse dedicata all’universo abitativo si congeda dal pubblico con un bilancio che supera le aspettative della vigilia.

Lunedì 9 marzo 2026, gli organizzatori hanno tracciato le somme di un’edizione caratterizzata da una vitalità commerciale senza precedenti. Per nove giorni consecutivi, il centro Umbriafiere ha ospitato l’eccellenza del settore, attirando visitatori non solo nei weekend, ma anche con una costanza sorprendente durante le giornate feriali. Tale dinamismo conferma che la manifestazione, curata da Epta Confcommercio Umbria, rappresenta ormai un pilastro insostituibile per l’economia del comparto casa nel Centro Italia, offrendo oltre cinquemila soluzioni che spaziano dall’edilizia pesante ai complementi d’arredo più raffinati, come riporta il comunicato di Danilo Nardoni e Alessandro Corinti.

Evoluzione del pubblico e concretezza degli acquisti

Uno degli aspetti più rilevanti di questa stagione fieristica riguarda la mutazione qualitativa dell’utenza. Il presidente Aldo Amoni ha evidenziato come le persone arrivate a Bastia Umbra non fossero semplici curiosi, ma consumatori estremamente preparati e con obiettivi d’acquisto definiti. Questa consapevolezza ha permesso agli espositori di trasformare i contatti in veri e propri ordini di lavoro. Molte delle centinaia di aziende presenti hanno infatti riferito di aver siglato accordi preliminari e contratti definitivi direttamente presso i propri spazi espositivi. La fiera si è dunque confermata una piattaforma di vendita diretta, dove la domanda di innovazione per la ristrutturazione edilizia ha trovato risposte immediate e professionali.

Il trionfo del nuovo format esperienziale

Il successo dell’evento è stato alimentato anche dalla capacità di rinnovare i linguaggi espositivi attraverso il progetto “Il sapore dell’abitare”. Questo nuovo contenitore ha esplorato la dimensione sociale e gastronomica della casa, intesa non più solo come struttura fisica, ma come luogo di condivisione. Il culmine della partecipazione popolare è stato raggiunto domenica pomeriggio con l’intervento di Luca Pappagallo. Il celebre esperto culinario ha catalizzato l’attenzione di una folla imponente, dimostrando come il racconto della cucina possa diventare un volano d’attrazione unico per il settore del design. La cucina, cuore pulsante della dimora, è stata la protagonista assoluta di una narrazione che ha unito la funzionalità degli elettrodomestici di ultima generazione al piacere del cibo.

Strategie e prospettive per l’abitare moderno

Il riscontro positivo ottenuto in questa edizione del 2026 apre nuovi scenari per il futuro di Expo Casa. La soddisfazione degli operatori per la quantità e la solidità dei contatti raccolti indica che il mercato dell’home living sta vivendo una fase di forte accelerazione, trainata dal desiderio di abbinare efficienza tecnologica e benessere abitativo. La manifestazione ha saputo intercettare queste esigenze, proponendo tecnologie sostenibili e materiali d’avanguardia che hanno riscosso un grande interesse tecnico. In sintesi, l’integrazione tra l’esposizione di prodotti e i momenti di intrattenimento di alto profilo ha creato un mix vincente, consolidando il polo fieristico umbro come una vetrina privilegiata per le tendenze nazionali del design e delle soluzioni costruttive moderne.