Distrutta la Casetta dei Libri, atto di vandalismo sfida il rispetto a Bastia Umbra

A Villaggio XXV Aprile sono tristi, amareggiati e indignati, ed è dire poco. «Evidentemente – scrivono – qualche “buon tempone annoiato”, magari qualche ragazzino, con un accendino appresso e probabilmente anche con qualche petardo, ha pensato bene di provare l’ebrezza del “novello Nerone” con un bel fuoco in mezzo ai giardini pubblici!!!».

Qui non c’è bisogno di tirare in ballo enti, sorveglianza, forze dell’ordine… qui si tratta di tirare in mezzo la mancanza di Rispetto e l’Educazione che quotidianamente si dà ai propri figli. E’ una bravata, è una ragazzata? Si chiedono nel popoloso quartiere bastiolo. « No è’ un atto incivile – affermano, lapidari – che poteva avere conseguenze ben peggiori e da un punto di vista materiale invece, per fortuna, ha rovinato solamente un manufatto di legno e purtroppo dei libri! Sì, il danno più grave non è quello materiale, ma quello morale, sia per noi del Comitato XXV Aprile, che abbiamo pensato e promosso l’iniziativa, sia per coloro che hanno usufruito di questo piccolo Presidio di Cultura e luogo di incontro in questi anni».