Expocasa, dal 4 al 12 marzo 2023 a Bastia Umbra

Expo Casa è da 38 anni un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di home living: l’evento, organizzato da Epta Confcommercio Umbria, torna dal 4 al 12 marzo all’Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) con rinnovata forza, confermandosi punto d’incontro ideale per famiglie, designer e professionisti del settore. Vivere la casa si sta trasformando sempre di più in un’esperienza immersiva, sensoriale ed emozionale: dopo il lockdown, in molti hanno riscoperto il piacere di abitare gli ambienti domestici e sentito l’esigenza di adattarli ad uno stile di vita più moderno e multifunzionale.

Expo Casa, con i suoi 24.000 mq di esposizione, sarà il contesto ideale per conoscere le proposte più innovative presenti sul mercato: dall’arredamento ai materiali per la costruzione ecosostenibili, passando per domotica, sistemi di illuminazione e complementi d’arredo della tradizione artigiana, i visitatori potranno toccare con mano e acquistare direttamente in fiera i prodotti di loro gradimento.

Un’occasione unica, perché in base alle proprie aspettative ed esigenze sarà possibile lasciarsi ispirare dalle soluzioni dei marchi leader del settore e confrontarsi con l’opinione di esperti qualificati, per ottenere una casa più bella, energicamente efficiente e confortevole.

Ricco è anche il programma di eventi collaterali: sono previsti infatti workshops e incontri di approfondimento dedicati agli addetti ai lavori, che si alterneranno a live show che vedranno protagonisti designers, chef e personaggi televisivi. Per le famiglie con bambini è previsto un servizio di baby parking: educatori e animatori si occuperanno dei più piccoli, lasciando ai genitori la possibilità di visitare la fiera in tutta tranquillità.

Per il Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni: “Con questa nuova edizione rinnovata e potenziata negli spazi e nel numero di espositori, Expo Casa si conferma appuntamento d’eccellenza per tutto il Centro Italia; una vetrina imperdibile per scoprire ed ammirare i nuovi trend di un settore in continua trasformazione”.