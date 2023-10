Problemi strutture sportive Bastia, PD chiede ristori e incontro società

Il Partito Democratico di Bastia Umbra ha espresso la sua solidarietà alle società sportive locali, che si trovano da anni in una situazione di difficoltà a causa della mancanza di strutture adeguate per svolgere le loro attività. L’Amministrazione Lungarotti è stata criticata per la gestione inadeguata e dannosa di queste strutture, e il PD si è reso disponibile a intraprendere qualsiasi azione possibile per cercare di invertire questa situazione preoccupante.

Il PD ha rilevato diverse situazioni critiche che richiedono spiegazioni pubbliche da parte dell’Amministrazione. Da oltre 4 anni, il Partito Democratico ha sollevato la questione delle condizioni precarie degli impianti sportivi attraverso iniziative in consiglio comunale e attraverso l’attenzione dei media, cercando di attirare l’attenzione sul palazzetto dello sport di via Giontella, la palestra inagibile della scuola media Colomba Antonietti e la tenso-struttura di XXV Aprile, lasciata in uno stato di degrado e abbandono.

Nonostante le richieste del PD per un consiglio comunale aperto nel giugno 2022 per discutere dei problemi relativi alle strutture sportive, l’Amministrazione non ha dato seguito a nessuna azione, ignorando le richieste di intervento.

L’ultima soluzione provvisoria adottata, ovvero l’utilizzo della struttura di San Lorenzo, è stata definita costosa e non adeguata per l’attività sportiva prevista. Il PD ha criticato l’Amministrazione per aver presentato questa soluzione come una risposta efficace, quando invece si è dimostrata essere un’altra delusione per le società sportive e per i giovani coinvolti.

Il Partito Democratico ha chiesto all’Amministrazione di convocare un tavolo di discussione pubblica in cui vengano fornite spiegazioni chiare e concrete sulle soluzioni proposte per affrontare le criticità delle strutture sportive, con una trasparenza totale verso tutti i cittadini. Inoltre, è stata richiesta l’erogazione immediata di ristori alle società sportive che sono state pesantemente penalizzate, costrette a sostenere spese crescenti e a dover affittare strutture in comuni limitrofi, mettendo a rischio la loro stessa esistenza.

La Segreteria del PD di Bastia Umbra e il Gruppo Consiliare del PD di Bastia Umbra hanno ribadito la loro determinazione nel perseguire una soluzione efficace e duratura per affrontare i problemi strutturali e garantire un ambiente adeguato per lo sviluppo delle attività sportive nel territorio.