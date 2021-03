Chiama o scrivi in redazione

Premio Mimosa d’Oro 2020 all’imprenditrice Paola Mela

Il programma delle iniziative organizzate per la Giornata internazionale della Donna a Bastia Umbra si è aperto Domenica 7 Marzo, con la consegna ufficiale da parte del Sindaco Paola Lungarotti del Premio Mimosa d’Oro 2020 all’imprenditrice Paola Mela, premiata per l’impegno portato avanti come Presidente di una delle associazioni di categoria più importanti tra le regionali e nazionali, quale è Confartigianato Bastia e Bettona.

Un conferimento che aspettava da un anno di essere consegnato a causa della pandemia ma che ora si è deciso di portare a compimento seppure con le misure di sicurezza imposte dall’emergenza e dunque a porte chiuse, una cerimonia essenziale, senza invitati ma che vuole comunque essere un segnale di ripartenza, di affetto verso un territorio che ha voglia di tornare a vivere il quotidiano e lo’straordinario, come è il Premio Mimosa d’ Oro.

Il Sindaco Paola Lungarotti: ” La scelta di assegnare il Premio all’imprenditrice Paola Mela maturata in seno al Tavolo Comunale delle Pari Opportunità, ci riporta alla capacità dell’imprenditoria femminile bastiola caratterizzata da originalità, creatività, intuizione, desiderio e realizzazione di prodotti di qualità, eccellenze che superano i confini e diventano competitivi oltre oceano. La donna imprenditrice, un’altra esempio dell’ essere donna”.

Il Premio Mimosa d’Oro è stato istituito nel 2019 in seno al Tavolo Comunale delle Pari Opportunità al fine di valorizzare le figure femminili del nostro territorio che si siano distinte nei vari ambiti della vita sociale cittadina.