Chiama o scrivi in redazione

Premio Mimosa d’Oro 2021 alle volontarie di 4 Associazioni di Bastia Umbra

Quello di Domenica 7 Marzo è stato un pomeriggio emozionante e coinvolgente nonostante le misure restrittive che impediscono lo svolgimento di eventi in presenza: la diretta streaming ha consentito di svolgere l’iniziativa di conferimento del Premio Mimosa d’Oro in collegamento con le Volontarie referenti delle 4 Associazioni bastiole assegnatarie del Premio Mimosa d’Oro 2021, arrivato alla 3^edizione, con la motivazione “Per i meriti sociali e per l’impegno profuso sul territorio di Bastia Umbra” e assegnato quest’anno alle Volontarie delle Associazioni:

© Protetto da Copyright DMCA

AGESCI Gruppo Scout Bastia 1

Croce Bianca Sezione di Bastia Umbra

Croce Rossa Comitato Locale di Bastia Umbra

Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra

La modalità on-line ha consentito di svolgere la manifestazione in sicurezza e con sentita partecipazione. Alla presenza del Sindaco e delle Assessore Daniela Brunelli e Valeria Morettini che hanno aperto la manifestazione con i propri interventi, è stato portato dalle referenti delle volontarie delle singole associazioni un saluto alle altre partecipanti collegate in diretta, componenti il Tavolo Comunale delle Pari Opportunità e a chi seguiva dal canale Youtube del Comune.

Il video “La Solidarietà è Donna” , realizzato per l’occasione, e’ stato divulgato per rendere omaggio alle Volontarie – protagoniste del video stesso – coinvolte ogni giorno in molteplici aspetti di aiuto alla nostra Comunità, fattore questo che ha reso il filmato estremamente coinvolgente (pubblicato nella pagina facebook del Comune di Bastia Umbra).

Tra le componenti del Tavolo Comunale delle Pari Opportunità, coinvolte in precedenza nella scelta delle destinatarie del Premio, alcune hanno portato riflessioni sul tema della Giornata Internazionale della Donna e sulla scelta significativa di valorizzare le Volontarie delle Associazioni maggiormente coinvolte nell’aiuto alla popolazione dall’inizio della pandemia.

Il Collegamento si è concluso con la visione di un video, molto apprezzato per i contenuti fortemente evocativi di temi legati alla donna, realizzato dal CUG – Comitato unico di garanzia per le pari opportunità – Comune di Bastia Umbra, dal titolo “I mille volti della donna”.