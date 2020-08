Curva pericolosa e subito dopo gigantesca area si servizio con pompe di benzina

di Antonio Mencarlli

Nel tratto di strada Bastia-Costano un segnale stradale, installato dal Comune di Bastia con tanto di lampeggiante continuo (vedi foto), avverte gli automobilisti che a 150 metri c’è la presenza di una curva pericolosa a sinistra. E lo stesso Comune di Bastia che cosa fa? Autorizza in data 23 luglio 2020 l’installazione di un grande impianto di distribuzione di carburanti proprio a ridosso di tale curva, a cui segue, poco dopo, un’altra curva ugualmente insidiosa.

La strada, come noto, è molto trafficata da auto, camion, autotreni ed è luogo frequente d’ incidenti, anche gravi, come è avvenuto in passato.

Cosa ne pensa l’Amministrazione provinciale? E la polizia stradale? E quella comunale? L’assessore alla viabilità si è pronunciato? Queste autorità hanno espresso un parere in merito? Chi ha firmato la licenza a costruire?

L’area, veramente molto grande, è una parte storica del territorio di Bastia. Recentemente l’amministrazione comunale vi ha fatto apporre una toponomastica che richiama le caratteristiche geografiche e rurali del posto, a ricordo di un luogo fortemente antropizzato (Via della Molinella, Via del Condotto, Via Fonte del Lupo). Ora è presumibile, questi nomi saranno sostituiti con Via del Benzinaro e Via del Gasolio.