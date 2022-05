Riprendono lavori via San Vitale, rispetto procedure imposte da normativa

In data odierna è stata sottoscritta la determina dirigenziale per il riaffidamento dei lavori di Via San Vitale, individuando una nuova impresa per il completamento, dopo la sospensione avvenuta per revoca dell’appalto alla ditta vincitrice, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa italiana per proseguire i lavori. Il tutto si è dovuto svolgere rispettando la procedura e la tempistica imposte dalla legge.