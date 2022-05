Ultimo appuntamento con Fuori Classe domenica 22 maggio al Sant’Angelo

omenica 22 Maggio alle ore 18.00, presso l’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra in piazza Umberto I, terzo ed ultimo appuntamento della IV edizione della rassegna musicale FUORI CLASSE 2022, che vede protagonisti i maestri della Scuola di Musica comunale.

Sul palcoscenico è la volta del Maestro Egidio Flamini, con il suo Pianoforte e la sua Musica tratta da “Heart&Earth. Musiche dalla mia Umbria”, una serie di composizioni ispirate a significativi luoghi dell’Umbria che per mezzo delle note “si illumineranno di una luce inaspettatamente nuova”.

Il M° Egidio Flamini cos’ descrive la “sua” creazione: “Si possono stabilire con alcuni luoghi, relazioni tanto speciali quanto quelle che si instaurano con altri esseri umani: connessioni, legami, segreti.

Talmente intimi che solo la Musica è capace di dare loro voce. Non dipinti musicali dunque quelli tratteggiati dalle dita del pianista sulla tastiera, ma piuttosto un fluire di note che sgorga come l’acqua da una sorgente, in cui gli elementi fusi insieme, in maniera talmente stretta da non riuscire più a distinguere gli uni dagli altri, sono il cuore del compositore, e tutto il suo mondo emotivo, e la terra, l’Umbria, le sue montagne, i suoi fiumi, i suoi alberi, le sue pietre, i suoi panorami, i suoi tanti luoghi spirituali: Heart and Earth, appunto.

Ogni brano è un piccolo grande viaggio, emotivo piuttosto che fisico, coinvolgente a tal punto che lo spettatore non riesce a rimanere spettatore molto a lungo, ritrovandosi in breve, egli stesso, viaggiatore”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili secondo le vigenti normative.

Per informazioni 393 993 2752