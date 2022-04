Viabilità e sicurezza stradale, incontro in Provincia, investimenti da 160mila euro

Si è svolto ieri mattina l’incontro con la Presidente della Provincia Stefania Proietti, i consiglieri provinciali Moreno Landrini e Jacopo Barbarito e l’assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni coadiuvato dai tecnici del Comune sulla viabilità e la sicurezza stradale nel Comune di Bastia Umbra.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Bastia Umbra

I tecnici dell’ente hanno fatto il punto sui prossimi investimenti (160 mila euro entro il 2024), prendendo l’impegno a valutare le migliori soluzioni per venire incontro alle istanze del Comune. L’assessore Santoni a nome dell’Amministrazione ha richiesto le manutenzioni che riguarderanno parte di via Santa Elisabetta, strada provinciale 404, via Torgianese e via Maccara oltre all’avvio di una progettazione ciclo pedonale della provinciale 404 che attraversa Costano nel tratto tra via De Rosa e via Amendola.

La Presidente, inoltre, ha assicurato il suo impegno presso il Ministro dei trasporti Giovannini per reperire le risorse, per mettere in sicurezza e realizzare un percorso ciclo-pedonale sulla strada provinciale che da Campiglione conduce ad Assisi, da tempo oggetto di attenzione viste le criticità legate alla sicurezza e al traffico estremamente importante.