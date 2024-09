Umbriafiere: incontro in Regione per definire i lavori

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro presso la sede della Regione Umbria tra il Sindaco di Bastia, Erigo Pecci, e l’Amministrazione Regionale, rappresentata dalla Presidente Donatella Tesei. Alla riunione erano presenti anche i dirigenti di Umbriafiere, Sviluppumbria, Gepafin e l’Assessore Rosignoli, insieme a tecnici regionali e comunali. L’argomento centrale della discussione è stato il restyling del Polo Fieristico Regionale Umbriafiere, un intervento ritenuto cruciale per il futuro della struttura.

Durante l’incontro, è stata discussa la necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto originale, superando l’idea di un semplice restyling per includere interventi strutturali più profondi. Questi cambiamenti sono stati proposti con l’obiettivo di rispondere in modo più adeguato alle esigenze della struttura e di garantire una maggiore funzionalità, tenendo conto anche dell’impatto economico e commerciale che la fiera ha sul territorio. Le modifiche al progetto sono state accolte positivamente dai vertici regionali, che hanno approvato il piano rivisitato.

Il Comune di Bastia ha deciso di investire 1,2 milioni di euro nel progetto, sottolineando l’importanza della struttura per lo sviluppo locale. Umbriafiere non è solo un punto di riferimento per la città di Bastia, ma anche un polo di richiamo nazionale e internazionale, capace di ospitare eventi di rilievo come Agriumbria, una fiera che ormai rappresenta un simbolo storico per l’intera regione.

La responsabilità dell’esecuzione dei lavori sarà affidata all’Amministrazione Comunale di Bastia, che agirà come soggetto attuatore. Il Comune avrà il compito di gestire tutte le operazioni necessarie alla realizzazione del progetto, lavorando in stretta collaborazione con Umbriafiere. La Regione Umbria, dal canto suo, garantirà un ruolo di supporto e monitoraggio durante l’intero processo.

L’obiettivo comune delle amministrazioni coinvolte è quello di consegnare una struttura moderna e funzionale che possa rafforzare ulteriormente il ruolo di Umbriafiere come centro nevralgico per l’economia regionale. L’intervento prevede l’utilizzo delle migliori risorse disponibili per assicurare che la nuova struttura risponda adeguatamente alle esigenze di un mercato fieristico in continua evoluzione.

Il Polo Fieristico Regionale Umbriafiere rappresenta infatti un elemento chiave per lo sviluppo economico di Bastia e dell’intera Regione Umbria. La sua capacità di attrarre espositori e visitatori da tutta Italia e dall’estero ne fa un volano per l’economia locale, grazie anche all’indotto generato dalle attività fieristiche.

La scelta di un restyling che comprenda interventi strutturali nasce dalla volontà di garantire alla struttura non solo un aspetto rinnovato, ma anche una maggiore efficienza e versatilità, in grado di rispondere alle nuove sfide del mercato. Questo permetterà a Umbriafiere di mantenere e potenzialmente aumentare il proprio ruolo di leader nel settore fieristico, continuando a essere un punto di riferimento per eventi di grande portata come Agriumbria.

In conclusione, l’incontro tenutosi presso la Regione Umbria ha segnato un importante passo avanti nella realizzazione del progetto di restyling di Umbriafiere. La collaborazione tra Comune, Regione e soggetti coinvolti punta a consegnare alla comunità una struttura all’avanguardia, capace di sostenere e promuovere lo sviluppo economico locale. Le prossime fasi vedranno l’avvio dei lavori, con l’obiettivo di completare il progetto nei tempi previsti, garantendo una struttura pronta a ospitare eventi di alto profilo per molti anni a venire.