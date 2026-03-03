Settore venatorio: Caccia Village 2026 accende i motori

Zelensky “Non lascerò mai il Donbass” ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno ha rinviato il prossimo trilaterale con gli americani, neppure dopo l’attacco all’Iran, e dunque credo possa tenersi il 5 o 6 marzo come era stato previsto. Magari non sarà ad Abu Dhabi. Io preferirei a Ginevra, o comunque in Europa, perchè la guerra è nel nostro continente. Se la Russia vuole […]

Ploom e GCDS sfilano insieme durante la Milano Fashion Week MILANO (ITALPRESS) – Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco di JTI, torna a collaborare con GCDS in occasione della Milano Fashion Week, con un sodalizio iniziato in passerella: durante il fashion show GCDS, Ploom ha dialogato con l’universo creativo del brand attraverso accessori esclusivi ad hoc, come “ploom case” realizzata da […]

Operazione “Shield VI”, sequestrati migliaia di medicinali e sostanze dopanti ROMA (ITALPRESS) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno concluso una vasta operazione internazionale finalizzata al contrasto della criminalità farmaceutica e alla tutela della salute denominata “Shield VI”, acronimo di Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development. L’indagine, coordinata da Europol, ha visto la […]

Offensiva israeliana in Libano, ucciso comandante forza Quds di Hezbollah TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane stanno attaccando Teheran e Beirut, mentre l’aeronautica militare ha avviato una vasta ondata di attacchi contro il regime iraniano e Hezbollah. Le forze dell’Idf hanno lanciato un’operazione di difesa frontale contro le comunità del nord, parallelamente alle operazioni nell’ambito dell’Operazione “Ruggito del Corvo”. Le forze […]

L’Udinese torna a vincere, tris alla Fiorentina Kabasele, Davis su rigore e Buksa riportano i friulani al successo e inguaiano i viola

Melania Trump prima First Lady Usa a presiedere riunione Consiglio Sicurezza Onu di Stefano Vaccara NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite una First Lady ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza. Come presidente di turno USA per il mese di marzo, Melania Trump ha aperto lunedì pomeriggio il dibattito dedicato ai bambini nei conflitti armati e all’impatto […]

Le parate di Skorupski e la perla di Odgaard al 90′, il Bologna passa a Pisa Terzo successo di fila in campionato per i rossoblu' di Italiano

Cina, aperto il centro stampa per le “Due Sessioni” annuali PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Venerdì è stato inaugurato presso il Media Center Hotel di Pechino il centro stampa per le sessioni annuali della massima assemblea legislativa e dell’organo consultivo politico della Cina, note come “due sessioni”. La quarta sessione del 14esimo Congresso Nazionale del Popolo e la quarta sessione del 14esimo Comitato Nazionale della Conferenza […]

Iran, Meloni “Italia voleva l’accordo, ora l’obiettivo è che la crisi non dilaghi” ROMA (ITALPRESS) – La nuova crisi mediorientale “mi preoccupa ovviamente perchè sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche lontano dai nostri confini non ci coinvolga. E’ la ragione per la quale l’Italia si era molto spesa perchè si arrivasse a un accordo serio sul nucleare iraniano. Particolarmente in un momento nel quale vacilla il […]