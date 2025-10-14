A Bastia Umbra un incontro tra fede, società e dialogo

Un pomeriggio di riflessione condivisa, ascolto reciproco e confronto aperto. È il senso del convegno “Riconciliazione”, organizzato dal Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (Masci) Umbria, in collaborazione con il gruppo scout Agesci Bastia Umbra 1 e con il patrocinio del Comune di Bastia Umbra. L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà sabato 18 ottobre alle ore 16 all’Auditorium Sant’Angelo, in piazza Umberto I a Bastia Umbra.

Il tema scelto, la Riconciliazione, sarà il filo conduttore di un dialogo articolato tra fede, vita personale, società ed economia, con uno sguardo anche alla giustizia e alla cura del creato. Secondo quanto evidenziato dal Masci Umbria, promotore dell’iniziativa, il convegno nasce dal desiderio di offrire un momento di crescita e confronto tra mondi diversi ma uniti dal bisogno di riscoprire relazioni autentiche e responsabilità condivise.

“Desideriamo che questo incontro sia occasione di ascolto e crescita comune – spiegano gli organizzatori del Masci – perché il tema della riconciliazione, oggi più che mai, parla alle nostre comunità e richiama ciascuno a un impegno di apertura e rinnovamento interiore”.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Claudio Stefanetti, segretario regionale Masci Umbria, don Cristiano Antonietti, assistente ecclesiastico del movimento, Francesco Carpanacci, capo gruppo Agesci Bastia 1, e Elisa Zocchetti, assessora alle politiche sociali del Comune. Saranno presenti anche rappresentanti di altre realtà associative e religiose del territorio.

Ad aprire i lavori sarà don Giovanni Zampa, vicario generale della Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e Foligno, che introdurrà la riflessione sul significato spirituale e sociale della riconciliazione. Seguiranno gli interventi di Silvia Bagnarelli, assistente sociale della Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve, di Sara Capponi, avvocato della Caritas perugina, e di Chiara Chiapperini, psicologa clinica.

Spazio anche alle esperienze internazionali con la testimonianza di Maria Chibansa Branchetti, ambasciatrice onoraria per lo Zambia in tema di riformulazione del debito, che offrirà una prospettiva globale sui percorsi di riconciliazione economica. Seguirà Antonio Caschetto, responsabile del Centro Laudato Sì di Assisi, che proporrà una riflessione sul legame tra riconciliazione e ecologia integrale, in linea con il messaggio di Papa Francesco.

A concludere i lavori sarà Keren Ponzo, counselor filosofica dell’Università di Vienna, che porterà un contributo sul valore della riconciliazione nella dimensione esistenziale e relazionale dell’essere umano.

La moderazione dell’incontro sarà affidata al giornalista Giacomo Marinelli Andreoli, direttore di UmbriaTv, che guiderà gli interventi con un approccio divulgativo e partecipativo.

L’iniziativa, sostenuta dal patrocinio comunale, rappresenta una delle tappe più significative del percorso formativo e spirituale del Masci Umbria, che da anni promuove nel territorio valori di partecipazione civica, educazione alla pace e solidarietà intergenerazionale. L’incontro vuole essere, come precisano i promotori, un invito ad “aprire spazi di dialogo autentico tra istituzioni, cittadini, associazioni e credenti, nella convinzione che riconciliarsi significhi anche ritrovare fiducia nella comunità”.

Il programma completo del convegno è consultabile nella locandina allegata e sui canali ufficiali del movimento.

Per informazioni, la fonte del comunicato, il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (Masci) – Regione Umbria, segnala che è possibile scrivere all’indirizzo umbria@masci.it, contattare il numero 346 9565488 o visitare il sito masciumbria.org.