Bastia travolgente in trasferta con tripletta di Hysenaj

Sei gol in casa del PontevalleceppiRipa, vittoria netta

Nel campionato di Eccellenza, il Bastia ha regalato una prestazione sontuosa, sfoderando una prova di forza che ha lasciato pochi dubbi sulla sua superiorità.

La trasferta sul campo del PontevalleceppiRipa si è trasformata in un vero e proprio trionfo per i biancorossi, i quali hanno dominato la scena con un secco 6-0, grazie soprattutto alla strepitosa tripletta di Hysenaj, autore di una prova da autentico protagonista.

L’incontro è iniziato con un equilibrio apparente, con entrambe le squadre che cercavano di prendere le misure l’una all’altra. Ma al minuto 19′ la qualità di Hysenaj ha rotto gli schemi, portando in vantaggio il Bastia con un gol deciso e ben orchestrato. Poco più tardi, al 29’, Del Prete ha raddoppiato, ampliando il divario e mettendo pressione sul Pontevalleceppi-Ripa, che ha provato a reagire senza però riuscire ad impensierire la retroguardia ospite.

Nel secondo tempo, la forza del Bastia è esplosa ancor di più: Hysenaj ha subito segnato due volte nei primi minuti, confermando il suo strapotere fisico e tecnico. Poi Bagnolo, con una rete da circa venticinque metri, ha suggellato un poker che sembrava già mettere la parola fine alla sfida. Il PontevalleceppiRipa, nonostante qualche tentativo di riaccendere la speranza, non ha retto alla pressione e ha subito la sesta rete per mano del neo-entrato Boldrini nel finale.

Questa vittoria netta e convincente del Bastia, come riporta il comunicato di Gianluca Ridolfi – frutto di organizzazione, intensità e talento individuale, lancia un segnale chiaro in vista delle prossime partite, a partire dall’incontro atteso contro l’Ellera al Carlo Degli Esposti. Una prova di carattere e ambizione quella dei biancorossi, che non intendono certo fermarsi qui, sognando traguardi sempre più importanti.