Strumenti digitali e innovazione al centro di Bastia Umbra

A Bastia Umbra un ciclo di incontri riporta l’algoritmo
L’Associazione Bastia Città promuove un percorso di consapevolezza collettiva focalizzato sull’impatto reale delle nuove tecnologie. Il ciclo di seminari, intitolato “Intelligenza Artificiale: Niente Magia, Solo Strumenti”, si svolgerà tra i mesi di marzo e maggio 2026. Questa iniziativa vanta la cooperazione del Monastero Benedettino di Sant’Anna e il sostegno istituzionale del Comune di Bastia Umbra. Il coordinatore scientifico Mauro Preda, specialista in Geografia Quantitativa, propone una visione in cui la tecnologia non è un’entità astratta, ma una leva che agisce concretamente sul tessuto fisico e sociale. Gli strumenti digitali vengono qui ricondotti alla loro funzione originaria di supporto antropocentrico, rigettando visioni mistiche per concentrarsi su relazioni, gestione della complessità e analisi dei dati territoriali, come riporta il comunicato di ABC -Associazione Bastia Città.
Il secondo incontro, previsto per l’11 aprile 2026 nella Sala del Monastero Benedettino, affronterà i dilemmi morali legati alla governance. Esperti del calibro del giurista Giuseppe Corasaniti e del già Senatore Fiorello Cortiana discuteranno le implicazioni dell’AI Act e la gestione della proprietà intellettuale. La riflessione toccherà i bias algoritmici, ovvero quegli errori sistematici che possono influenzare le decisioni automatizzate degli Enti Locali. Parallelamente, il contributo di Suor Myriam D’Agostino e Gaetano Mollo sposterà l’attenzione sulla necessità di educare la coscienza individuale per non smarrirsi nel flusso dei dati. Gli strumenti digitali devono dunque sottostare al primato della ragione umana, garantendo che l’efficienza del calcolo non sostituisca mai la responsabilità etica e la sensibilità sociale dei decisori pubblici.
Il futuro del lavoro e la robotica collaborativa
L’evento conclusivo del 9 maggio 2026 esplorerà la trasformazione del mercato occupazionale nella quarta rivoluzione industriale. L’analisi condotta dall’economista Marcello Signorelli e da Don Alessandro Picchiarelli mirerà a superare il timore della sostituzione tecnologica. Il concetto cardine è quello del “moderno Centauro”, una collaborazione sinergica dove l’uomo mantiene il controllo strategico ed empatico mentre la macchina gestisce i carichi pesanti e l’analisi massiva. In questo contesto, SAPIENTA AI presenterà ufficialmente l’umanoide SAP-1, simbolo tangibile di una tecnologia neutra al servizio della comunità. Marco Cosimetti, CEO dell’azienda, illustrerà come il lavoro di concetto possa evolversi grazie all’automazione.
L’intero ciclo sarà accessibile in diretta sui canali social dell’Associazione per garantire la massima diffusione dei contenuti.
L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di fornire le chiavi di lettura necessarie per governare il cambiamento senza subirlo.
Info: Associazione Bastia Città Tel: +39 392 465 9200 Email: associazionebastiacitta@gmail.com
