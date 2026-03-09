Il Bastia cade a Bastardo: zona play-out, l’incubo diventa realtà  

Allo stadio “Gianni Romoli”, il Bastia esce sconfitto 1-0 contro l’Atletico BMG

Una giornata iniziata sotto il segno del cordoglio si chiude, per il Bastia, con l’amaro in bocca di un risultato che non rispecchia appieno lo spirito messo in campo. Allo stadio “Gianni Romoli”, il Bastia esce sconfitto 1-0 contro l’Atletico BMG, una battuta d’arresto pesante che costa ai biancorossi lo scivolamento in piena zona play-out.

Il calcio, in questi casi, passa in secondo piano. Prima del fischio d’inizio, l’intero impianto ha osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa del padre di Francesco Martinelli tecnico bastiolo (oggi assente).

Sotto una pioggia battente nel primo tempo e su un terreno di gioco che ha richiesto fisicità, il Bastia 1924 ha approcciato la gara con ordine. L’episodio chiave, quello che avrebbe potuto cambiare la storia del match, arriva al 26’: Romio si inventa una perla sulla trequarti, ubriaca la difesa locale, ma Del Prete, giunto a tu per tu con Battistelli, si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore di casa. Un errore di misura che, in gare così equilibrate, si paga a caro prezzo.

Nella ripresa la partita resta bloccata sul filo dell’equilibrio. Il Bastia tiene botta, ma al 21’ è l’Atletico BMG a pescare il jolly: punizione di Gonzalez, Cerboni stacca di testa e centra l’incrocio. È il gol che vale il bottino pieno per i locali.

Nonostante l’arrembaggio finale, con tanto di discesa disperata del portiere Rossi su calcio d’angolo nei minuti di recupero, il Bastia non riesce a trovare il varco giusto. La manovra, pur costante nella metà campo avversaria, è mancata di quella cattiveria necessaria per impensierire seriamente la retroguardia locale.

La classifica ora piange: il sorpasso subito dallo Spoleto spinge i biancorossi in una zona di classifica da cui occorre tirarsi fuori al più presto. Tuttavia, non tutto è da buttare: la compattezza difensiva vista oggi e la voglia di lottare fino al 95′ sono la base su cui costruire la missione salvezza.

Il calendario non aspetta: il Bastia è già chiamato a rimettere la barra dritta. La prossima sfida contro la Nuova Alba diventa, a questo punto, uno spartiacque fondamentale per ritrovare fiducia e punti pesanti.