Bastia Umbra concede locali comunali alle associazioni

Iniziativa mira a rafforzare il capitale sociale locale

Il Comune di Bastia Umbra, attraverso un comunicato stampa, apre i propri locali in Piazza Moncada alle associazioni senza scopo di lucro iscritte all’albo comunale, offrendo la possibilità di utilizzo gratuito. La misura, spiega il comunicato, è finalizzata a valorizzare l’associazionismo e a consolidare la partecipazione e i legami sociali della comunità.

Le domande devono essere inviate entro le ore 10.00 del 15 ottobre 2025 tramite PEC all’indirizzo comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it, corredate da un progetto dettagliato delle attività previste. Il documento dovrà evidenziare iniziative gratuite o a costi contenuti per la cittadinanza, promuovere la collaborazione tra associazioni e fornire supporto a persone in condizioni di fragilità, come indicato nel comunicato del Comune.

La concessione dei locali avrà durata di tre anni, con utilizzo programmato per un giorno a settimana, rinnovabile previo accordo con l’Amministrazione. Tutti i criteri di selezione e la modulistica sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sottolinea l’ente.

Con questa iniziativa, il Comune conferma il proprio impegno per favorire un tessuto associativo attivo, inclusivo e partecipativo, promuovendo attività sociali e culturali accessibili a tutti, rafforzando il capitale sociale e incentivando la collaborazione tra realtà diverse, conclude il comunicato.