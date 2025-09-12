Bastia pronto alla prima trasferta contro Pierantonio

Biancorossi cercano conferma dopo il pareggio d’esordio

Domenica 14 settembre alle ore 15:30, allo stadio Alessio Marinelli di Pierantonio, il Bastia calcio 1924 sarà impegnato nella prima trasferta stagionale contro la formazione locale. La partita sarà diretta dal Signor Ayoub Messouk della Sezione AIA di Foligno, con Emanuele Mariani di Perugia e Pierluigi Stocchi di Foligno come assistenti di linea, come riportato dalla fonte del comunicato ufficiale del club.

I padroni di casa, reduci da una convincente vittoria esterna contro la Nuova Alba, si presentano come avversari insidiosi, determinati a consolidare i punti in classifica. Il Bastia, dal canto suo, arriva all’incontro dopo un solido pareggio con la Pietralunghese e punta a conquistare la prima vittoria stagionale, per rialzare la propria posizione in classifica dove al momento vanta solo un punto.

Il confronto tra le due squadre rappresenta un test importante per valutare le capacità della squadra biancorossa, in particolare la tenuta difensiva e la fluidità offensiva. L’incontro promette agonismo, tattica e spettacolo, con entrambe le formazioni motivate a offrire una prestazione di alto livello. La fonte del comunicato del Bastia calcio 1924 sottolinea l’attesa e l’entusiasmo della squadra per questa trasferta delicata.