Concorso per 6 istruttori amministrativi in tre Comuni

Posti per i Comuni di Assisi, Bastia e Torgiano

È stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei istruttori amministrativi/contabili (Area degli Istruttori, ex categoria C), da destinare ai Comuni di Assisi, Bastia Umbra e Torgiano. Si tratta di un’opportunità concreta per entrare stabilmente nella pubblica amministrazione e contribuire alla gestione amministrativa e contabile di tre importanti enti locali umbri.

Il concorso è promosso nell’ambito di una collaborazione tra i tre Comuni e risponde all’esigenza di rafforzare le strutture amministrative locali, anche in vista dell’attuazione di programmi e progetti finanziati con fondi europei, statali e regionali.

Requisiti principali di accesso: Diploma di scuola secondaria di secondo grado; Patente di guida di categoria B; Conoscenze informatiche di base e della lingua inglese.

Modalità di partecipazione: Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale unico del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it) entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando.

Il bando completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Assisi – sezione Amministrazione Trasparente, bandi e concorsi e sul Portale InPA.

Link al Bando nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Bastia Umbra: https://www.comune.bastia.pg.it/EG0/EGSCHTST48.HBL?en=eg288&MESSA=PUBBLICA&SRL=5

Per chiarimenti: Ufficio Risorse Umane – Comune di Assisi risorseumane@comune.assisi.pg.it