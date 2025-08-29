La Ludoteca “Rodari” torna nel cuore di Bastia Umbra

Festa di riapertura domenica 14 settembre con laboratori

Dopo anni di assenza, la Ludoteca Comunale “Gianni Rodari” torna finalmente nel centro storico di Bastia Umbra. Domenica 14 settembre 2025, a partire dalle ore 16:00, si terrà una grande festa di riapertura nei nuovi locali situati in Piazza Fratelli Odorico e Fedele Franchi n.1.

L’evento, promosso dal Comune di Bastia Umbra in collaborazione con Asad Coop. Soc. e la Pro Loco di Bastia Umbra, rappresenta un momento importante per la comunità, un’occasione per ritrovare uno spazio educativo, ricreativo e sociale dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

Il pomeriggio sarà all’insegna della condivisione e del divertimento: in programma una mostra fotografica dedicata alla storia della Ludoteca, laboratori creativi per stimolare la fantasia dei più piccoli, giochi in piazza e una merenda conviviale offerta a tutti i partecipanti.

Il ritorno della Ludoteca “Gianni Rodari” nel cuore cittadino è un gesto simbolico che restituisce vitalità al centro storico, rafforza i legami sociali e risponde al bisogno di spazi pubblici pensati per l’infanzia e la genitorialità.

“Con la riapertura della Ludoteca nel centro storico – sottolineano gli organizzatori – vogliamo offrire un luogo accogliente dove i bambini possano crescere giocando, imparando e socializzando, in un ambiente sicuro e stimolante. È anche un invito alle famiglie a tornare a vivere il centro cittadino come punto di riferimento della comunità.”

La Ludoteca sarà aperta durante l’anno con un ricco programma di attività ludico-educative, eventi tematici e laboratori. Rappresenterà anche uno spazio di ascolto e sostegno per le famiglie, promuovendo la partecipazione e l’inclusione.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla festa di domenica 14 settembre per dare insieme il bentornato a un servizio tanto atteso quanto prezioso per la crescita armoniosa dei più piccoli.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Bastia Umbra o consultare il sito ufficiale per aggiornamenti sul calendario delle attività.