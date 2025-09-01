Comune di Bastia Umbra avvia PCTO con istituto “A. Volta”

Triennale per studenti, formazione pratica e orientamento futuro

Il Comune di Bastia Umbra ha ufficialmente siglato una convenzione triennale con l’Istituto Tecnico Tecnologico “A. Volta” di Perugia, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). L’accordo, senza alcun costo per l’Ente, offrirà agli studenti un’esperienza formativa diretta negli uffici comunali, permettendo loro di conoscere le funzioni, i servizi e le competenze delle diverse aree amministrative.

Gli studenti coinvolti, molti dei quali residenti nella città, avranno l’opportunità di affiancare il personale comunale in attività quotidiane, integrando così la preparazione scolastica con una concreta esperienza sul campo. La convenzione mira a rafforzare le capacità professionali e orientative dei giovani, fornendo strumenti utili per il futuro percorso accademico e lavorativo.

Secondo il Comune, la collaborazione con l’istituto perugino rappresenta un investimento diretto nel futuro delle nuove generazioni, valorizzando le competenze dei ragazzi e sostenendo un ponte tra scuola e mondo del lavoro. L’iniziativa rientra nelle strategie dell’Ente per promuovere progetti educativi mirati a incrementare la partecipazione attiva dei giovani nella comunità.

La durata triennale della convenzione consentirà di consolidare progressivamente il percorso, rendendo il progetto stabile e ripetibile nel tempo, con la possibilità di affinare le attività pratiche offerte agli studenti. L’esperienza presso il Comune è concepita come un’occasione di crescita personale e professionale, che va oltre la semplice formazione scolastica, favorendo l’acquisizione di competenze trasversali e una conoscenza approfondita del funzionamento della macchina amministrativa.

Con questa collaborazione, Bastia Umbra conferma l’attenzione verso l’educazione dei giovani e la volontà di costruire relazioni durature tra istituzioni locali e scuole del territorio, puntando a un impatto positivo sul tessuto sociale e professionale della città.