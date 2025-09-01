Bastia battuto a Ellera, addio alla Coppa Italia Eccellenza

Ellera vince 2-0, entrambe le squadre fuori dal torneo
Il Bastia 1924 dell’ex Tomassoli esce sconfitto da Ellera e lascia la Coppa Italia Eccellenza girone A, dopo un incontro che ha visto i padroni di casa imporsi con un netto 2-0. La partita si è accesa fin dall’inizio: al minuto 11 Hysenaj del Bastia sfiora il vantaggio con un’azione veloce, mentre al 17’ Giabbecucci prova a sorprendere il portiere Beccari con una punizione, respinta in due tempi. L’Ellera risponde e al 21’ sfiora il gol con Vinciarelli.
Il vantaggio arriva al 40° del primo tempo grazie a una combinazione tra Polidoro e Mottola, con quest’ultimo che trafigge Belia, portiere del Bastia, regalando il 1-0 ai biancoazzurri. La seconda frazione vede il Bastia tentare più volte il pareggio senza successo. Nel finale, al 90°+3, Mariotti procura un calcio di rigore trasformato da Nuti, che spiazza Belia e chiude la contesa sul 2-0 definitivo.
Con questa vittoria, l’Ellera consolida la propria prestazione nella competizione, mentre il Bastia si prepara a concentrarsi sul campionato. Entrambe le squadre abbandonano il torneo senza passare il turno. Il Bastia, in particolare, dovrà ora voltare pagina e affrontare la sfida di domenica prossima al Carlo Degli Esposti contro la corazzata Pietralunghese, cercando di riscattarsi dopo la delusione di Coppa.
La partita ha messo in luce la determinazione dell’Ellera, capace di capitalizzare le occasioni più importanti e gestire con sicurezza i momenti chiave. Il Bastia, pur mostrando sprazzi di gioco propositivo, non è riuscito a concretizzare le proprie opportunità, pagando caro ogni errore difensivo.
