Bastia battuto a Ellera, addio alla Coppa Italia Eccellenza

Prosegue sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4 NAPOLI (ITALPRESS) – Prosegue lo sciame sismico ai Campi Flegrei, dove da ieri è tornare a tremare la terra, con due scosse di magnitudo 3.3. Dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00.33 e all’1.29 con epicentro vicino a Pozzuoli. Poi la più forte, […]

Schlein “Netanyahu va fermato” ROMA (ITALPRESS) – “Buon vento alla Global Sumud Flotilla”, il “governo italiano anche ieri si è espresso contro la pur timida proposta di sanzioni della commissione europea contro il governo israeliano. Ci sta mettendo dalla parte sbagliata della storia”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Portoferraio, alla Festa dell’Unità dell’isola d’Elba.“Il […]

L’Udinese sbanca San Siro, Inter battuta 2-1 Dopo il vantaggio firmato Dumfries, le reti di Davis e Atta.

Riscatto Lazio, poker contro il Verona all’Olimpico Reazione dei biancocelesti dopo il ko col Como, in gol anche Castellanos

L’Italbasket vince ancora agli Europei con super Fontecchio, Bosnia ko LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta all’esordio con la Grecia e il pronto riscatto con la Georgia, l’Italbasket vince la terza gara del gruppo C agli Europei battendo la Bosnia. La formazione di Pozzecco, espulso nel primo tempo, si è imposta con il punteggio di 96-79. Protagonista del match è stato Simone Fontecchio, autore […]

Bayrou accusa l’Italia di dumping fiscale, P.Chigi “Parole infondate” ROMA (ITALPRESS) – L’Italia sta facendo una politica di dumping fiscale. Lo ha affermato il primo ministro francese, François Bayrou, parlando in diretta tv del rischio che i francesi con più risorse vadano all’estero se il governo vara provvedimenti mirati “ai più ricchi”, osservando che “ormai c’è una specie di nomadismo fiscale e ognuno si […]

Von der Leyen “L’Europa ha un piano preciso per invio truppe in Ucraina” ROMA (ITALPRESS) – L’Europa in merito all’invio di truppe in Ucraina ha “un piano piuttosto preciso”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una intervista al Financial Times. Esiste una “chiara tabella di marcia” per i possibili schieramenti, ha sottolineato la presidente della Commissione europea. “Le garanzie […]

Passo in avanti del Torino, Fiorentina bloccata sullo 0-0 I viola si portano a due punti in classifica, primo punto per i granata

La Juventus vince di misura in casa Genoa, decide Vlahovic Bianconeri a punteggio pieno dopo due giornate.