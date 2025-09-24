Bastia Umbra: avviati i lavori del ripristino percorso Tescio

Intervento lungo 4 km dal Ponte Superstrada sino a Costano
BASTIA UMBRA – È scattato ufficialmente il cantiere per la riqualificazione del percorso verde lungo il torrente Tescio, un’opera attesa dalla collettività locale che interesserà un segmento che si estende per quattro chilometri compreso tra il Ponte della Superstrada e la zona di Villaggio Brodolini nella frazione di Costano.
Il progetto di sistemazione mira alla costruzione di una nuova pista accompagnata dalla normalizzazione del terreno di base, permettendo così la creazione di un tracciato percorribile che restituisca ai residenti una porzione fondamentale della rete verde urbana.
L’operazione di riqualificazione, che richiederà un periodo di due mesi per il completamento, viene realizzata dal Consorzio di Bonifica Umbra attraverso un mandato della Regione Umbria, considerando che si tratta di una zona extra-comprensoriale.
Durante l’inaugurazione dei lavori erano presenti il Presidente del Consorzio Paolo Montioni e il Direttore Canda Marcucci, insieme al primo cittadino Erigo Pecci e all’Assessora Ramona Furiani, responsabile per la Pianificazione Territoriale.
L’entusiasmo delle autorità per l’avvio dell’iniziativa di recupero ambientale si è manifestato attraverso dichiarazioni positive sulla cooperazione interistituzionale stabilita per portare a termine il progetto.
“Si tratta di un intervento molto importante per Bastia – sottolinea l’Amministrazione comunale nel comunicato ufficiale – atteso e sentito dalla cittadinanza. Restituiremo un tratto del nostro percorso verde alla Città, che tornerà ad essere fruibile da cittadini, famiglie e visitatori“.
L’infrastruttura verde rappresenta un elemento strategico per la mobilità sostenibile del territorio, offrendo ai bastiani un collegamento naturalistice sicuro per le attività ricreative e gli spostamenti quotidiani eco-compatibili.
