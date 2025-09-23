Bastia Umbra ospita lo Sport City Day tra eventi e benessere

Una giornata di sport e socialità con associazioni del territorio
Bastia Umbra entra ufficialmente nella rete nazionale promossa dalla Fondazione Sportcity e si prepara a vivere il suo primo Sport City Day, un’iniziativa pensata per trasformare il cuore cittadino in un palcoscenico dedicato allo sport e al benessere collettivo. L’appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre 2025, con attività che dalle 12 fino a sera animeranno piazza Mazzini e piazza Cavour, offrendo alla cittadinanza un’occasione di incontro gratuito e aperto a tutte le età.
L’inaugurazione, programmata a mezzogiorno, darà avvio a un cartellone che comprende dimostrazioni sportive curate dalle associazioni locali, incontri di boxe, gare ed esibizioni fino alle ore 19. Nel corso del pomeriggio è previsto anche un workshop sulla longevità attiva (16.30-18.30), insieme a spazi informativi per sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di una corretta alimentazione.
Hanno già confermato la loro presenza 15 realtà associative del territorio, che porteranno sul campo la varietà delle discipline praticate e offriranno ai cittadini la possibilità di provare direttamente esperienze sportive nuove o poco conosciute. Questo coinvolgimento corale testimonia la ricchezza del tessuto sociale e la vitalità delle associazioni di Bastia Umbra, da sempre punto di riferimento per la crescita e la formazione sportiva.
Lo Sport City Day si presenta dunque non solo come un calendario di appuntamenti ludici, ma come un momento di aggregazione capace di rafforzare i legami comunitari. La giornata sarà l’occasione per sottolineare il valore dello sport inteso come strumento educativo, inclusivo e promotore di benessere psicofisico, capace di avvicinare generazioni diverse in un contesto di partecipazione collettiva.
Secondo quanto riferito dal Comune di Bastia Umbra, l’iniziativa rappresenta una tappa significativa per la città, che con questa adesione entra in una dimensione nazionale, condividendo la convinzione che lo sport non sia solo competizione ma anche cultura, socialità e salute.
Commenta per primo