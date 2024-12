Bastia Umbra: Priorità e Obiettivi della Nuova Giunta

A pochi mesi dal suo insediamento, il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, ha delineato le priorità della sua amministrazione, sottolineando l’intenzione di sbloccare il Piano Regolatore Generale (Prg) e di promuovere una rete tra le imprese giovani e quelle storiche. Dopo 15 anni di governo di centrodestra, la giunta di centrosinistra ha preso le redini della città il 24 giugno, portando con sé una nuova visione per il futuro.

Pecci ha descritto il Comune come ben strutturato e con personale competente. Tuttavia, ha evidenziato la necessità di affrontare diverse emergenze, a partire dallo sblocco del Prg, un tema che pesa sul territorio da tempo. La realizzazione di sottopassi ferroviari, anch’essi fermi da anni, è un’altra priorità. Le strutture sportive, ormai obsolete, necessitano di una riqualificazione urgente dopo anni di abbandono.

In merito alla gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il sindaco ha criticato l’utilizzo insufficiente e poco efficace delle risorse. La piazza principale rimane in fase di lavori, che si protrarranno per altri due anni, e via Roma, un’arteria fondamentale, è chiusa, creando disagi alla mobilità.

Le priorità, come scrive Luca Bernardini su Il Corriere dell’Umbria, della nuova giunta includono anche la manutenzione urbana e il miglioramento della struttura sociale della città. Pecci ha messo in luce la “destrutturazione sociale” di Bastia Umbra, proponendo un piano commerciale per le medie superfici e l’apertura di centri sociali, come quello previsto per la colonia di Santa Lucia. Questi spazi serviranno a ricreare comunità e a favorire collegamenti tra le generazioni.

Con l’avvicinarsi del Natale, il sindaco ha annunciato un programma festivo ricco di iniziative, con l’assessore Paolo Ansideri al lavoro per rinnovare le tradizioni e introdurre novità. Per la notte di Capodanno, è previsto un evento speciale in piazza, accompagnato da un’illuminazione suggestiva delle chiese di Bastia Umbra. Pecci ha sottolineato l’importanza di collaborare con i comuni limitrofi, come Assisi, per gestire al meglio il flusso turistico durante le festività.

Riguardo al passato economico della città, il sindaco ha affermato che è essenziale sviluppare nuovi distretti commerciali per riportare Bastia Umbra ai fasti di un tempo. Per trattenere i giovani sul territorio, è fondamentale creare sinergie tra le nuove imprese e quelle esistenti, istituendo un tavolo di confronto tra amministrazione e imprenditori. Pecci ha anche annunciato un convegno sull’intelligenza artificiale nel 2025, in collaborazione con una software house locale.

Infine, il sindaco ha affrontato il tema del disagio giovanile, sottolineando l’importanza di iniziative come la Festa di San Michele e i centri sociali per aiutare i giovani a ritrovare la loro strada. La giunta sta lavorando con altri comuni per anticipare e prevenire i problemi legati al disagio, piuttosto che affrontarli dopo che si sono manifestati.

Con una visione chiara e obiettivi ben definiti, Erigo Pecci e la sua giunta si preparano a un periodo di cambiamenti significativi per il futuro di Bastia Umbra.