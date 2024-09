Conclusi i primi lavori in Piazza Mazzini, riapertura per settembre

Conclusi i primi lavori – Con l’inizio di settembre, l’Amministrazione Comunale annuncia la riapertura della porzione di Piazza Mazzini situata di fronte alla Chiesa di San Michele Arcangelo, dove i lavori principali sono stati completati. Questo cantiere, che ha interessato una delle piazze principali del comune, ha visto una collaborazione intensa tra i vari settori dell’amministrazione, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico importante in tempo per l’evento “In Palio”, previsto per il 6 settembre.

Secondo quanto comunicato dal Sindaco e dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Marcello Rosignoli, la riapertura della piazza è il risultato di uno sforzo collettivo che ha coinvolto la Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Clara Sforna, e tutti i dipendenti del settore, i quali hanno lavorato in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Questo lavoro di squadra ha permesso di concludere i lavori principali con anticipo, garantendo così la possibilità di svolgere l’evento “In Palio” nella nuova cornice della piazza.

L’evento “In Palio”, organizzato dall’Ente Palio de San Michele, rappresenta un appuntamento importante per la comunità, e quest’anno sarà accompagnato dal DJ Set di DJ Ralf, uno degli eventi più attesi del programma. La scelta di anticipare la riapertura della piazza in vista di questo evento sottolinea l’importanza che l’Amministrazione Comunale attribuisce a questa manifestazione e alla riqualificazione degli spazi pubblici, che sono al centro dell’attenzione nel piano di sviluppo urbano.

Nonostante la riapertura della piazza, i lavori non sono del tutto conclusi. Alcuni interventi di rifinitura e messa a punto saranno infatti effettuati dopo il termine del Palio, per garantire la completa funzionalità e sicurezza dell’area. Questi lavori includeranno principalmente operazioni di dettaglio che non interferiranno con l’uso pubblico della piazza durante gli eventi programmati.

La riapertura della piazza in tempo per l’evento “In Palio” rappresenta un passo significativo nel processo di riqualificazione urbana del comune. L’Amministrazione Comunale, attraverso il lavoro del Settore Lavori Pubblici, si è impegnata a migliorare gli spazi pubblici per rendere la città più accogliente e funzionale. La piazza, oltre a rappresentare un luogo di incontro per i cittadini, assume un ruolo centrale durante le festività e gli eventi comunitari, come il Palio, che attira ogni anno numerosi partecipanti e visitatori.

In conclusione, la riapertura di Piazza Mazzini segna un importante traguardo per la comunità, restituendo uno spazio di grande valore storico e sociale ai cittadini. Il completamento dei lavori principali prima dell’inizio delle festività rappresenta un risultato rilevante per l’Amministrazione Comunale e per tutti coloro che hanno contribuito al progetto. Le rifiniture previste per dopo il Palio garantiranno che la piazza sia completamente funzionale e sicura, rendendo questo spazio pubblico un punto di riferimento per la comunità.

L’attenzione ora si sposta sul 6 settembre, giorno in cui la piazza sarà il cuore pulsante della festa “In Palio”, un evento che celebra non solo la tradizione, ma anche la rinnovata bellezza e funzionalità di uno degli spazi più amati della città.