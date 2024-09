Richiesta al sindaco Pecci per risolvere problemi su Via Olaf Palme

Un abitante avrebbe indirizzato una richiesta formale al nuovo sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, evidenziando una situazione problematica legata alla Via Olaf Palme. Questa strada, situata nella zona retrostante tre edifici residenziali, è di proprietà privata ma di fatto utilizzata come via pubblica da oltre venti anni. Nonostante questo uso prolungato e frequente, la strada risulta ancora priva di adeguata illuminazione e presenta numerose buche, che la rendono pericolosa per la circolazione. La condizione attuale della strada potrebbe comportare conseguenze legali per l’amministrazione comunale in caso di incidenti, visto che la strada è ormai di pubblico transito.

Il problema della mancata presa in carico da parte del Comune di questa via è stato più volte sollevato dai residenti negli anni passati, ma senza ottenere una soluzione definitiva. In particolare, viene ricordata l’azione dell’allora assessore Catia Degli Esposti, che in una situazione analoga risolse il problema procedendo all’esproprio della strada adiacente agli stessi tre edifici. Tale procedura permise di migliorare sia la viabilità sia l’illuminazione pubblica, aumentando la sicurezza della zona.

I residenti ora chiedono al sindaco Pecci di adottare una strategia simile per completare la riqualificazione dell’intera area. L’esproprio e la conseguente sistemazione della via sono considerati passi necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e la piena fruibilità della strada, eliminando le buche e installando un’illuminazione adeguata.

La questione della Via Olaf Palme non riguarda solo la viabilità, ma anche le potenziali responsabilità civili e penali che potrebbero ricadere sull’amministrazione comunale in caso di incidenti. Con l’uso pubblico prolungato della strada, il Comune potrebbe infatti essere ritenuto responsabile di eventuali danni o lesioni dovuti alle condizioni attuali della via.

In conclusione, i residenti sollecitano un intervento rapido da parte dell’amministrazione comunale per risolvere una situazione che considerano ormai insostenibile. La richiesta, rivolta direttamente al sindaco Pecci, è di avviare le procedure necessarie per l’esproprio della Via Olaf Palme e di procedere con la riqualificazione della stessa, seguendo l’esempio dell’intervento precedente condotto dall’allora assessore Catia Degli Esposti. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare le condizioni di una strada ormai utilizzata come pubblica da oltre venti anni. I residenti attendono una risposta rapida e concreta da parte del nuovo sindaco e della sua amministrazione.