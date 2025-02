Vandali spaccano con forza i pneumatici di un furgone a Bastiola di Bastia Umbra

Un furgone appartenente a un’attività commerciale è stato danneggiato nella notte tra domenica e lunedì in Via Marzabotto, a Bastiola. L’episodio riguarda un mezzo di BFG Service, azienda con sede in Via del Popolo, che conta tre soci e altrettanti dipendenti.

Il proprietario del furgone ha riferito di aver ritirato il nuovo veicolo il giovedì precedente e di averlo utilizzato fino al venerdì. Sabato sera il mezzo è stato lasciato parcheggiato davanti all’abitazione, situata a pochi metri dalla sede dell’attività. La domenica pomeriggio era ancora intatto, ma la mattina successiva sono stati trovati i due pneumatici di destra squarciati.

Un’officina specializzata ha confermato che i danni non sono accidentali: i tagli sui copertoni, larghi circa quattro centimetri, sarebbero stati causati da uno strumento affilato e da un colpo deciso. Si esclude quindi un atto casuale o accidentale. Trattandosi di pneumatici rinforzati, diversi da quelli di una comune autovettura, il danno richiede una forza significativa per essere inflitto.

Il titolare ha fatto una denuncia per atti vandalici il giorno successivo, presso i Carabinieri. Via Marzabotto non è dotata di telecamere di sorveglianza, e il palazzo dove risiede il proprietario ha un accesso anche da Via Fratelli Rosselli, dove si trovano alcune attività commerciali. L’assenza di sistemi di sicurezza rende difficile individuare i responsabili.

Al momento non risultano minacce o segnalazioni precedenti nei confronti dell’attività o del proprietario del mezzo. Secondo quanto riferito, nei pressi del furgone erano parcheggiati altri veicoli, tra cui un secondo furgone simile, ma solo quello con la scritta Bosch, utilizzato dalla vittima, è stato preso di mira.

Questa circostanza fa ipotizzare un’azione mirata piuttosto che un atto vandalico generico.

L’assicurazione coprirà parte del danno, stimato in alcune centinaia di euro. L’azienda, attiva da circa un anno e mezzo, non aveva mai subito episodi simili in passato. Il titolare esclude ipotesi di ritorsioni personali, pur non potendo escludere completamente che l’attività abbia infastidito qualcuno.

Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.