Grave Aggressione a Bastia Umbra: La Sicurezza dei Cittadini è a Rischio

In qualità di Consigliere Regionale del territorio, esprimo la mia più profonda preoccupazione e indignazione per il grave episodio di violenza avvenuto nella notte tra il 31 agosto e l’1 settembre a Bastia Umbra. Un uomo di 80 anni è stato brutalmente aggredito nel giardino della sua abitazione, riportando gravi ferite alla testa e al volto. Poco prima la moglie dell’ Aggredito, sempre nella stessa zona ha sentito forti urla da parte di una ragazza, forse importunata da alcuni soggetti? Questo tragico evento mette in luce una situazione di crescente insicurezza che non può più essere tollerata.

È inaccettabile che l’amministrazione di centro sinistra di Bastia Umbra continui a ignorare le richieste dei cittadini per un maggiore controllo e sicurezza nelle strade. Nonostante le numerose segnalazioni di disordini e comportamenti pericolosi durante i fine settimana, la polizia municipale ( che ringrazio per il lavoro che svolgono giornalmente) non è stata adeguatamente impiegata per prevenire tali episodi.

Chiedo con forza che l’amministrazione comunale prenda immediati provvedimenti per garantire la sicurezza dei cittadini, aumentando la presenza della polizia municipale nelle zone più a rischio e durante gli orari critici. È fondamentale che si adottino misure preventive efficaci per evitare che simili tragedie si ripetano.

La sicurezza dei nostri anziani e di tutti i cittadini deve essere una priorità assoluta. Non possiamo permettere che le nostre comunità vivano nella paura e nell’insicurezza. Invito l’amministrazione a rispondere con azioni concrete e immediate per ristabilire l’ordine e la tranquillità nel nostro territorio.

Stefano Pastorelli

Consigliere Regionale capogruppo Forza Italia