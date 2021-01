Bastia Popolare a Bernardini, il cambio di casacca è di scarso rispetto

Nel prendere atto della decisione, comunicata dal consigliere Alunni Bernardini in seno all’ultimo Consiglio Comunale, svoltosi il 30 dicembre 2020, di abbandonare il gruppo di Bastia Popolare, dove è stato agevolmente eletto alle elezioni comunali del 2019, per passare alla lista di Fratelli d’Italia, non possiamo non stigmatizzare il fatto che il cambio di casacca avvenga a poco tempo dalle elezioni.

A seguito delle attuali convinte dichiarazioni di apprezzamento per la linea politica di FDI che non possono essere maturate solo negli ultimi mesi, la domanda che sorge spontanea è perché il consigliere Alunni Bernardini a Maggio 2019 non si sia direttamente candidato nella lista di Fratelli d’Italia, ma abbia preferito fare tale passaggio, non portando a termine l’impegno preso con gli elettori della lista civica Bastia Popolare.

Bastia Popolare infatti è stata essenziale nell’elezione dell’attuale Sindaco Lungarotti, che ha fin da subito sostenuto e stimato, risultando a maggio, con grande soddisfazione dei candidati la terza lista della coalizione, ma ad oggi è di fatto la meno rappresentata in Consiglio Comunale.

E’ giusto ed importante che i giovani si interessino e si impegnino in politica, ma saltare le tappe o prendere le scorciatoie non è mai di buon auspicio; i Cittadini hanno diritto ad essere adeguatamente rappresentati attraverso coloro che vengono eletti in sede di elezioni e questi cambi di casacca in corsa dimostrano uno scarso rispetto, non solo verso l’elettorato che ha votato la lista, ma anche nei confronti di tutti gli altri candidati che hanno lavorato con convinzione e tenacia per portare voti alla lista, consentendo così ad Alunni Bernardini di sedere sui banchi del Consiglio Comunale, in rappresentanza della Lista Civica che in questi giorni ha abbandonato.

La lista civica Bastia Popolare fa in ogni caso i migliori auguri al consigliere comunale.

Lista Civica Bastia Popolare