Michael Alunni Bernardini passa a Fratelli d’Italia e lascia Bastia Popolare

Diamo il benvenuto nella squadra di FdI a Michael Alunni Bernardini che ieri sera ha comunicato ufficialmente in Consiglio comunale la sua uscita dal gruppo di BASTIA Popolare, per aderire a quello di FdI. In un momento in cui la situazione pandemica generata dal COVID impone un freddo distanziamento interpersonale che mina l’anima stessa dell’attività politica a contatto con le persone”, commenta il Presidente di Circolo Comunale Milena Gabrielli, “affidiamo ad un comunicato stampa l’adesione a Fratelli d’Italia del Consigliere Comunale Alunni Bernardini che con piacere e l’entusiasmo che lo contraddistingue ha condiviso la visione, il progetto e l’azione politica di Fratelli d’Italia nel Territorio, basata sui valori dell’identità Nazionale e territoriale, e finalizzata alla massima tutela dei cittadini attraverso l’ordine e la sicurezza pubblica, al rispetto delle Istituzioni, alla difesa delle radici Cristiane e della famiglia.

“Siamo sicuri che l’attività in seno al Consiglio Comunale di BASTIA Umbra verrà portata avanti con profondo senso del dovere, così come è consuetudine per gli uomini e le donne di Fratelli d’Italia che rappresentano i cittadini all’interno delle Istituzioni. A Michael esprimiamo un saluto di benvenuto e un Augurio di buon lavoro, con la certezza che contribuirà alla crescita del partito nel territorio, dando voce alle istanze di cui la Destra da sempre è depositaria”.

Cogliamo l’occasione per fare gli auguri a tutta la cittadinanza e che questo nuovo anno porti serenita’e tanta salute a tutti i cittadini bastioli.