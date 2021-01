Implementazione videosorveglianza, Bastia Umbra tra i 254 comuni finanziati

Con Decreto ministeriale è stata approvata la graduatoria definitiva che assegna per il 2020 17 milioni di euro a 254 enti locali ( su 2.265 richieste presentate ) per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza tra i quali anche Bastia Umbra, uno dei due comuni umbri ammessi a finanziamenti.

“Un altro obiettivo raggiunto – commenta l’Assessore alla Sicurezza Urbana Valeria Morettini – segno che stiamo rispondendo a tale problematica con fatti e non solo parole. Con questo progetto di investimento complessivo di 102.000 euro co-finanziato al 50% tra Ministero dell’Interno e bilancio comunale saranno istallate 13 postazioni di ripresa, 3 telecamere lettura targhe, 2 telecamere stand alone e in più sarà attivato il collegamento con il Commissariato e la Compagnia dei Carabinieri di Assisi.

C

on un altro progetto, presentato alla regione Umbria, un altro finanziamento è stato ottenuto nel mese di dicembre. si tratta di 15.000 euro con i quali verrà sostituito l’ufficio mobile della Polizia locale. un veicolo attrezzato in modo completo per i rilievi degli incidenti stradali e per il pattugliamento del territorio. il mezzo sarà una sorta di ufficio della Polizia Locale sul territorio e verrà utilizzato nel progetto del Controllo di Vicinato come unità intermedia tra i cittadini costituiti in Gruppi di Vicinato e l’amministrazione e la Polizia locale

Un ringraziamento alla Comandante della Polizia Municipale Carla Menghella per l’assistenza e per il lavoro svolto“.

Tutte le iniziative realizzate e quelle ancora da portare a termine e su cui da tempo stiamo lavorando, quali il nuovo Regolamento di Polizia Urbana e il Progetto sul Controllo di Vicinato, in poco più di di 20 mesi dall’insediamento dell’Amministrazione Lungarotti sono la miglior risposta: poche chiacchiere e tanto lavoro anche in pieno periodo emergenziale per conseguire gli obiettivi del proprio mandato.