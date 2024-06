Differenze fondamentali, [Video] comparazione tra Progressisti e Lungarotti

Differenze fondamentali, comparazione tra Progressisti e Lungarotti

Differenze fondamentali – Nel contesto politico attuale, la nostra Coalizione Civico Progressista e Paola Lungarotti rappresentano due approcci distinti. Attraverso tre esempi chiave, vogliamo illustrare le differenze fondamentali tra le due parti, senza ricorrere a confronti negativi o polemici.

Il primo esempio riguarda la situazione del cantiere presso la Porta di Sant’Angelo. Recentemente, Paola Lungarotti ha diffuso un video che annunciava la conclusione dei lavori. Tuttavia, a distanza di 15 giorni dal video, il cantiere è ancora attivo. Questo solleva interrogativi sulla veridicità delle affermazioni fatte. Allo stesso modo, potremmo menzionare la questione della piscina e di altri progetti.

Il secondo esempio si concentra sui finanziamenti, in particolare quelli destinati al restyling del centro fieristico. Dopo un’attenta analisi del progetto, abbiamo notato che si tratta principalmente di un intervento estetico, senza alcun ampliamento o aggiunta di nuove passerelle. Inoltre, manca un piano chiaro per l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti. Ci chiediamo se sia giusto investire sei milioni di euro in un semplice progetto di restyling estetico. Questo esempio evidenzia la differenza tra progetti concreti per la città e progetti che sembrano servire solo a guadagnare visibilità.

Infine, l’ultimo esempio riguarda il percorso politico. Noi della Coalizione Civico Progressista abbiamo un background di formazione amministrativa e volontariato. Io stesso, Erigo Pecci, ho ricoperto il ruolo di presidente dell’Ente Palio, contribuendo significativamente al suo sviluppo. Al contrario, i nostri avversari sono stati cooptati in politica senza un reale percorso amministrativo. Questo esempio mette in luce chi ha un’esperienza consolidata e chi no.

Invitiamo tutti a riflettere sulle differenze tra chi ha costruito la propria esperienza attraverso il lavoro e l’impegno e chi è stato cooptato in politica senza un vero percorso. Noi, Uniti per Bastia, crediamo fermamente che un’altra Bastia sia possibile.