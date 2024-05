Eden Rock 2.0: Il ritorno del Parco Acquatico a Bastia Umbra

La promessa fatta alla comunità di Bastia Umbra è stata onorata. Il Parco Acquatico Eden Rock 2.0, che era stato distrutto in una notte del 2007, è stato orgogliosamente ricostruito e restituito ai cittadini.

Questo parco acquatico era molto atteso dalla città, soprattutto dopo la distruzione della storica piscina di Viale Giontella, la mitica Eden Rock, costruita negli anni ’50 dal Cavaliere Francesco Giontella. Un lavoro importante è stato svolto in collaborazione con gli uffici comunali preposti, la Società Azzurra e gli enti sovraordinati, per far risorgere un parco acquatico che offrirà non solo una vasca natatoria, ma anche un’area verde attrezzata con una laguna per i bambini, scivoli, un’area per il beach volley e un’area ristorazione.

Con determinazione e impegno, è stato strutturato un progetto di ricostruzione che ha portato alla realizzazione di un grande risultato: il Parco Acquatico Eden Rock 2.0. Questa opera, bella e innovativa, è un luogo di aggregazione e divertimento che creerà un indotto economico e sarà un parco per tutti.

La realizzazione di Eden Rock 2.0 è un esempio di come una comunità possa riunirsi per ricostruire e migliorare, trasformando una perdita in una nuova opportunità. Questo parco acquatico non è solo un luogo di svago, ma anche un simbolo di resilienza e di speranza per il futuro. Bastia Umbra può ora guardare avanti, sapendo che ha mantenuto la promessa fatta ai suoi cittadini e ha restituito loro un pezzo prezioso della loro storia e del loro patrimonio.