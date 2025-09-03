Inclusione e sport al centro del Palio de San Michele

Bastia Umbra ospita la terza edizione di InPalio 2025

Bastia Umbra si prepara a vivere una giornata intensa di sport, condivisione e inclusione grazie al ritorno di “InPalio… Mettiamoci in gioco”, manifestazione che sabato 6 settembre animerà la città nell’ambito del Palio de San Michele. L’evento, promosso dall’Ente Palio e dal gruppo InPalio, rappresenta un appuntamento che intreccia riflessione, attività sportive, vita associativa e momenti di festa collettiva.

La terza edizione conferma il carattere sociale e comunitario dell’iniziativa, sostenuta da un ampio ventaglio di patrocini istituzionali. A garantire supporto sono il Comune di Bastia Umbra, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), il Comitato locale della Croce Rossa Italiana e la Confcommercio di Bastia Umbra. Fondamentale anche il contributo del main sponsor Concetti S.p.A., che ha rinnovato la propria adesione al progetto.

La giornata si aprirà alle 9:15 all’Auditorium Sant’Angelo con il convegno dal titolo “Inclusione: pensiamoci insieme”, spazio di confronto volto a discutere buone pratiche e strumenti concreti per costruire una comunità più accessibile. Interverranno esperti, insegnanti, educatori e famiglie che porteranno esperienze dirette legate al mondo della scuola, dello sport, del lavoro e del teatro, restituendo prospettive e testimonianze su un tema che tocca la quotidianità di tante persone.

Il pomeriggio, dalle 15 alle 19, Piazza Mazzini si trasformerà in un villaggio aperto a tutti con la Giornata delle Associazioni e i Giochi Sportivi Inclusivi. I partecipanti potranno cimentarsi in discipline come baskin, basket, pallavolo, karate, padel, calcio e atletica, con attività pensate per coinvolgere adulti e bambini. Accanto allo sport, le realtà associative locali saranno presenti con stand e iniziative per illustrare il loro impegno nella promozione della solidarietà e nella creazione di una città più unita.

All’iniziativa prenderanno parte numerose organizzazioni, tra cui Il Giunco – Genitori e amici dei disabili, La Semente – Angsa Umbria, ANGSA, RAV – Rete delle Donne Antiviolenza, Biblioteca Comunale, Pro Loco, Protezione Civile, AVIS, Croce Rossa, Cooperativa Sociale La Fraternità, Re.Leg.Art Onlus, Jasmine Capitini Events, Hope 4 U – Insieme contro Batten APS e Forum Consultivo. La loro presenza consentirà di dare voce a esperienze, percorsi e battaglie quotidiane che arricchiscono il tessuto cittadino.

La sera, sempre in Piazza Mazzini, sarà invece dedicata alla convivialità. Alle 20 si terrà la Cena tra i Rioni, momento di incontro e socialità che per la prima volta entrerà a far parte del calendario dell’iniziativa. Dalle 22, lo spazio si trasformerà in pista da ballo sotto le stelle, con un DJ set curato dai quattro Rioni del Palio, offrendo musica e intrattenimento fino a tarda notte. A scandire la giornata saranno inoltre le dirette e le animazioni di Max Radio Classic e Max Radio Energy, che accompagneranno la città con interviste e momenti di intrattenimento.

Un capitolo rilevante riguarda il sostegno di Concetti S.p.A. – Bag Packaging Systems, main sponsor dell’evento. Il legame con l’Ente Palio e con il progetto InPalio non si limita a un contributo economico, ma rappresenta una condivisione di visione. L’azienda ha scelto di rinnovare la propria collaborazione con l’obiettivo di valorizzare inclusione, diversità e responsabilità sociale. Un impegno che viene interpretato come investimento nel capitale umano e nella costruzione di una comunità più equa e consapevole.

Grazie a questo sostegno, l’Ente Palio e il gruppo InPalio possono proseguire con iniziative che favoriscono la partecipazione e la crescita collettiva. L’obiettivo dichiarato è quello di dare vita a progetti capaci di generare un impatto duraturo, contribuendo a diffondere i valori del Palio anche oltre la dimensione folkloristica. Aggregazione, apertura e divertimento sano diventano così i cardini su cui poggia un’esperienza che unisce generazioni e ambiti diversi.

“InPalio… Mettiamoci in gioco” si conferma dunque come momento privilegiato per rinsaldare il senso di appartenenza e per ribadire l’importanza di un impegno condiviso verso l’inclusione. Una giornata che non si limita a celebrare la tradizione, ma che traduce in azione concreta i valori di solidarietà e partecipazione.

La fonte del comunicato, l’Ente Palio de San Michele, sottolinea che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni, cittadini e realtà imprenditoriali è possibile costruire un percorso comune capace di lasciare un segno tangibile.