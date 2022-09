Search for: Search Button

Premio Presidenti Italia-Germania, gemellaggio, arrivano i “gemelli” di Höchberg

Premio Presidenti Italia-Germania – In arrivo a Bastia Umbra la delegazione del Comune gemellato di Höchberg, si fermerà fino al 19 settembre, giorno della ripartenza. La delegazione di Bastia Umbra si era incontrata a Maggio 2022 a Höchberg per la prima tappa della realizzazione del progetto del Premio dei presidenti Italia e Germania per la cooperazione comunale, di cui i due comuni gemellati erano risultati vincitori in virtù del progetto presentato, con il supporto dei partner ANGSA e Il Giunco.

Il tutto si sta realizzando grazie al “Premio dei Presidenti” messo in palio lo scorso anno dai Presidenti della Repubblica dei rispettivi paesi e che è stato consegnato ai Sindaci Paola Lungarotti e Alexander Knahn in rappresentanza dei Comuni vincitori lo scorso 12 ottobre a Berlino.

Nella preparazione dell’imminente momento di scambio, a Bastia Umbra, dal 15 al 19 settembre 2022 le associazioni partner del Comune nel progetto sono state affiancate dai componenti dell’Ass. Bastia Gemellaggi APS e delle scuole del territorio, dei centri sociali, delle associazioni cittadine e di tante realtà che in questi lunghi anni di gemellaggio, ben 33, hanno saputo costruire una rete di collaborazione estesa a tutta la cittadinanza desiderosa di portare il proprio apporto e di intessere nuove amicizie.

Il capo delegazione in arrivo da Höchberg sarà il Sindaco Alexander Knahn coadiuvato dal Presidente del Comitato di Gemellaggio Tobias Knahn.

C’ è emozione e attesa da parte di tutti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra, a partire dal Sindaco Paola Lungarotti, a tutti quei cittadini che ormai hanno stretto profondi legami di amicizia tra famiglie e che consentono di superare le barriere linguistiche.

Una partecipazione in cui l’Amministrazione Comunale è rappresentata dal Sindaco Paola Lungarotti con delega ai Gemellaggi e dall’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Brunelli; oltre alle associazioni partner nel progetto (ANGSA e Il Giunco), le rispettive Presidenti Paola Carnevali e Rosella Aristei, affiancate dai componenti dell’Ass. Bastia Gemellaggi APS, e’ rappresentato il mondo della scuola e del comitato di gemellaggio, i settori sociale e culturale del Comune che sono coinvolti nei progetti di gemellaggio, come è stato per la web app Visit Bastia, dove una sezione è dedicata ai Gemellaggi comunali.

Oltre alle visite di La Semente e de La Casa di Jonathan, rispettive sedi di Angsa Umbria Onlus e Ass. Il Giunco, le stesse associazioni allestiranno una mostra di opere realizzate da artisti con bisogni speciali, italiani e tedeschi, dove l’arte parla il linguaggio universale della vita attraverso i colori. L’inclusione parlerà anche il linguaggio del teatro con un coinvolgente spettacolo al cinema Esperia e avrà una nota di colore con la presenza dei due Sindaci alla linea di partenza della “Sbiciclettata de San Michele”, con i presidenti di Velo Club e Palio de San Michele, Bastia Gemellaggi.

Pagina FB Bastia Gemellaggi

E’ possibile seguire tutte le iniziative legate al gemellaggio anche sulla pagina FB Bastia Gemellaggi:” In questo weekend ospiteremo i nostri amici tedeschi e vivremo insieme il Premio dei Presidenti a Bastia! Tanti incontri, tante esperienze e tanti momenti di convivialità per conoscere e conoscersi. Abbiamo coinvolto non solo le nostre comunità, ma anche le associazioni bastiole e tedesche che si occupano di autismo e di persone con bisogni speciali.

Vi invitiamo a venirci a trovare o a trascorrere un momento insieme a noi. Per conoscere da vicino che cosa è stato ed è il Premio dei Presidenti per la cooperazione Italia-Germania”

Di seguito il programma delle varie giornate:

15-19 SETTEMBRE 2022

PROGRAMMA ACCOGLIENZA GEMELLAGGIO

VENERDI 16 SETTEMBRE

Visita a La Semente a Spello

(Visita riservata a docenti e personale impegnato nella scuola)

Visita alla Scuola di XXV Aprile con interventi anche delle scuole medie e a seguire visita dell’I.T.G.C. “Bonghi”

Ore 13,00 Pranzo presso La Semente

A seguire tempo a disposizione per fare domande e confrontarsi su quanto visitato la mattina

Ore 20,00 Cena presso il centro sociale di Ospedalicchio

SABATO 17 SETTEMBRE

Visita a La Casa di Jonathan. Laboratori artistici insieme ai ragazzi con bisogni speciali

Visita al centro diurno UP gestito da ANGSA a S.Maria degli Angeli e riservato ai ragazzi autistici in età scolare

Ore 13,00 Picnic in giardino presso La Casa di Jonathan

A seguire tempo a disposizione per fare domande e confrontarsi su quanto visitato la mattina

Ore 20,00 Cena ufficiale presso il centro fieristico con la partecipazione dei maestri della Scuola di Musica Comunale Ass. Faremusica

Proiezione del Video Visit Bastia in lingua italiana e tedesca

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Ore 9,15 I Sindaci presenzieranno alla partenza della “Sbiciclettata de San Michele”con i Presidenti di Ass. Velo Club e Ente Palio de S.Michele

Ore 10,00 Inaugurazione della Mostra “Sogni e desideri” presso il Municipio di Bastia Umbra con opere realizzate da soggetti con bisogni speciali italiani e tedeschi INGRESSO LIBERO

Ore 11,15 trasferimento presso il Cinema Esperia per assistere allo spettacolo teatrale “Nei miei panni” dei ragazzi del Centro Diurno “Faccio parte”

Ore 12.30 Trasferimento a Spello per il pranzo presso La Semente

Pomeriggio libero a disposizione.

Ore 20,00 Cena presso il centro sociale di Campiglione

Visite e convivialità sono su prenotazione, causa numero limitato di posti, per partecipare è necessaria la prenotazione Per info: Segreteria Sindaco 075 8018203-318

Pagina FB Comune di Bastia Umbra

Pagina FB Bastia Gemellaggi