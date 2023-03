Arrivano i gemelli di Höchberg e Sant Sadurni d’Anoia

Arrivano i gemelli – In arrivo a Bastia Umbra le delegazioni dei Comuni gemellati di Höchberg (Germania) e Sant Sadurni d’Anoia (Spagna) per la tradizionale partecipazione alla fiera Agriumbria, da Giovedì 28 Marzo a Domenica 2 Aprile 2023. A guidare le due delegazioni saranno i rispettivi Sindaci, il Bürgermeister Alexander Knahn, per Höchberg e l’Alcalde Ton Amat.

Durante la permanenza nella nostra città, dice il Sindaco Paola Lungarotti, sarà rinnovato il patto di gemellaggio tra i Comuni di Bastia Umbra e Sant Sadurni d’Anoia – città nota per la produzione di spumante Cava – un gemellaggio giunto al trentesimo anno nel 2020 e la cui celebrazione era stata rinviata a causa della pandemia.

La cerimonia si svolgerà alle ore 17.30 nel Palazzo Comunale di Bastia Umbra, Sala del Consiglio, invito i cittadini a partecipare per conoscere più da vicino la realtà dei paesi gemellati con Bastia Umbra, vivendoli come favorevole opportunità di crescita reciproca.”

Nel programma di iniziative preparato dall’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra in collaborazione con l’Ass. Bastia Gemellaggi, i centri sociali, le scuole del territorio, le numerose associazioni che sempre partecipano alle iniziative di gemellaggio collaborando in vario modo all’accoglienza delle delegazioni al fine di rendere sempre più partecipata e coinvolgente l’amicizia tra le due città, tra i cittadini, tra le giovani generazioni, molte sono le iniziative di convivialità e di visita del territorio.

Inoltre sarà possibile incontrare gli amici di Höchberg presso lo stand in Agriumbria con la birra e i prodotti bavaresi del loro territorio. Il soggiorno delle delegazioni delle due città gemellate è una possibilità per conoscersi e programmare scambi culturali e turistici.

Ambedue le cittadine sono situate in territori molto interessanti in quanto la città di Höchberg, in Baviera, è posta nelle immediate vicinanze della città universitaria di Würzburg e Sant Sadurni d’Anoia situata nella regione della Catalogna, è a soli 50 km dalla città di Barcellona.