Futura Teramo Accoglie la Schiacciatrice Giulia Patasce per la Nuova Stagione

La squadra di Futura Teramo sta lavorando attivamente per definire il suo roster per la prossima stagione. L’ultimo arrivo è Giulia Patasce, una schiacciatrice nata nel 2004, che si unisce alla squadra con un curriculum impressionante.

Patascè ha maturato una notevole esperienza nei campionati di B1 e A2, rendendola un’aggiunta preziosa per la squadra di Teramo. Ha trascorso diverse stagioni in B1 a Trevi e ha fatto parte del roster di Perugia in A2 nella stagione 2022-2023. Nella stagione 2023-2024, ha giocato per l’Albese Volley Como in A2.

La decisione di Patascè di unirsi a Futura Teramo è stata rapida e decisa. Dopo una breve conversazione con il coach Paolo Collavini, ha accettato l’offerta, entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera.

“Non vedo l’ora di mettermi in gioco e dimostrare quanto posso dare a questa squadra”, ha dichiarato Patascè. Ha anche espresso il suo desiderio di vedere i tifosi al palazzetto, pieni di entusiasmo per la nuova stagione.

Giulia Patasce ha scelto il numero 16 per la sua maglia. Con l’arrivo dell’estate, la squadra e i tifosi attendono con ansia l’inizio della nuova stagione. La presenza di Patascè in campo sarà sicuramente un elemento chiave per Futura Teramo nel prossimo campionato.

http://futuravolleyteramo.it