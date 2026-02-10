Gran finale per Expo Tecnocom, Umbriafiere capitale dell’horeca

Domani a Bastia Umbra si chiude un’edizione in forte crescita

La ristorazione torna al centro della scena con il gran finale di Expo Tecnocom, in programma domani negli spazi di Umbriafiere a Bastia Umbra, dove l’edizione di quest’anno ha registrato un’affluenza in costante crescita e un interesse diffuso da parte degli operatori dell’horeca. La manifestazione, ormai stabilmente riconosciuta come uno dei principali appuntamenti professionali del Centro Italia, ha confermato la sua capacità di intercettare le trasformazioni del settore e di offrire una panoramica aggiornata sulle tecnologie e sui modelli di servizio che stanno ridisegnando il mercato.

Un’edizione segnata da numeri in crescita e pubblico qualificato

Fin dall’apertura, la fiera ha mostrato un ritmo sostenuto, con un flusso continuo di visitatori provenienti da ristoranti, hotel, bar, pasticcerie e imprese della filiera alimentare. Gli espositori hanno evidenziato un clima di forte dinamismo, alimentato dalla volontà degli operatori di aggiornarsi e di individuare soluzioni capaci di migliorare efficienza, qualità e sostenibilità dei propri servizi. Tra gli stand, l’attenzione si è concentrata sulle attrezzature di nuova generazione, sui sistemi di cottura intelligenti, sulle tecnologie per la gestione dei consumi energetici e sulle piattaforme digitali che supportano prenotazioni, logistica e controllo dei processi.

Innovazione, formazione e sostenibilità al centro dei contenuti

Il programma degli eventi ha alternato dimostrazioni tecniche, sessioni formative e momenti dedicati alla sperimentazione culinaria. Gli chef coinvolti hanno mostrato come le nuove apparecchiature possano trasformare la produttività delle cucine professionali, mentre i tecnici hanno illustrato le soluzioni più avanzate per ridurre sprechi e ottimizzare i tempi di lavoro. La sostenibilità è stata uno dei temi più ricorrenti: dalle attrezzature a basso impatto ai materiali riciclabili, fino ai sistemi di monitoraggio dei consumi, la fiera ha evidenziato un settore sempre più orientato a coniugare qualità e responsabilità ambientale.

Un osservatorio privilegiato per comprendere l’evoluzione dell’horeca

Expo Tecnocom si è confermata un punto di riferimento per chi vuole interpretare l’evoluzione del mercato. La presenza di aziende consolidate, start-up innovative e scuole di formazione ha creato un ecosistema capace di mettere in relazione competenze diverse, generando un confronto utile per comprendere le nuove esigenze dei consumatori e le tendenze che guideranno il settore nei prossimi anni. Gli operatori hanno sottolineato come la manifestazione rappresenti un’occasione concreta per valutare investimenti, aggiornare le proprie competenze e costruire reti professionali.

Domani il gran finale con contest, show cooking e incontri tecnici

La giornata conclusiva offrirà un’ultima serie di appuntamenti dedicati alla cucina professionale, con show cooking, presentazioni di prodotto e la chiusura dei contest rivolti ai giovani talenti. Gli organizzatori parlano di un’edizione che ha segnato un salto di qualità, sia per la partecipazione sia per la capacità di intercettare i temi più urgenti del comparto. Il bilancio complessivo conferma la centralità di Umbriafiere come polo fieristico per il settore horeca e apre la strada a un’edizione futura ancora più ricca di contenuti e opportunità.