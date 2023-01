Investimenti su pubblica illuminazione, assegnata gara appalto 240 lampade

Nuovi investimenti nella pubblica illuminazione: li assicura l’amministrazione comunale nell’ottica di ammodernamento ed efficientamento della pubblica illuminazione, il più recente grazie a un investimento di 140.000 Euro. È stata assegnata infatti la gara d’appalto per sostituire 240 lampade tra le più ‘energivore’, con apparecchi a Led che consentirà un risparmio energetico di circa 100mila Kw annui, oltre ad assicurare una migliore qualità dell’illuminazione pubblica e quindi maggiore sicurezza per i cittadini e gli automobilisti.

L’investimento riguarderà le seguenti strade: Via Don F. Scialba, Via Poletti, Via del Popolo, Via Bastiola, Via Berlino, Via Hochberg, Via Atene, Via Butine, Via Tallin, Parcheggio Centro Sociale San Lorenzo, Via Santa Lucia (6 corpi illuminanti), Via Don Primo Mazzolari, Via delle Nazioni, Via del Lavoro. «L’intervento – sottolinea Stefano Santoni (foto), assessore municipali ai lavori pubblici – fa seguito a quello voluto dalla Giunta all’unanimità, di modificare la Direttiva del 22 Settembre eliminando l’accensione posticipata e riducendo lo spegnimento anticipato in particolare nelle aree più a rischio e nelle vie già illuminate a Led.

È volontà dell’amministrazione di proseguire con ulteriori e più corposi investimenti nel 2023, in questo particolare momento storico per i costi energetici- afferma l’assessore Santoni- stiamo mettendo in atto una soluzione lungimirante per concretizzare una risposta all’altezza dei problemi«.