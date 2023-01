Pitbull marrone semina terrore nella zona di Cipresso, è aggressivo

Pitbull marrone semina terrore – «Vorrei fare una segnalazione di un pitbull di colore marrone che nei pressi di Cipresso ieri sera ha aggredito un labrador che camminava al guinzaglio con il proprietario, lungo la pista Pedonale», sono le parole di Paola Guerrini che riferisce una segnalazione arrivatale dalla sua veterinaria.

Secondo quanto riportato nella mail è stata la stessa medico a soccorrere il cane aggredito. «Visto – dice ancora – che io molto spesso con le mie due Jack Russell percorro quel camminamento, non so se poi il proprietario ha sporto denuncia visto che il cane aggredito, malgrado fosse piuttosto grosso ha riportato ferite importanti d non so se il proprietario ha sporto denuncia contro ignoti in quanto il Pitbull girava da solo».

Il racconto non finisce qui, però, perché pare che il pitbull abbia aggredito anche il cane di una sua amica, “è accaduto – sempre secondo quanto riferito da Paola Guerrini – sulla strada opposta che porta Madonna di Campagna».

«Vorrei sapere – aggiunge nella mail -, visto che fortunatamente le aggressioni non sono avvenute ai danni dei miei cani ma per certo a persone che conosco, e visto che è una zona pedonale quella dove io stessa e tante altre persone vanno a passeggio con bambini e cani, se siete a conoscenza dei fatti e magari mettere in guardia tutte le persone che frequentano la zona per la presenza di questo pericolo»

La signora ha chiesto di comunicare i fatti avvenuti per poter trovare i responsabili del cane e prendere provvedimenti affinché non possa più accadere e poter passeggiare in sicurezza. Paola Guerrini chiede, infine, di avvisare la polizia locale, visto che non è davvero più sicuro uscire di casa tranquillamente.